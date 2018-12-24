"Фігура бомбова": Анна Сєдокова збурила мережу пікантним фото

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Схоже, співачка знову вирушила на відпочинок

Українська співачка і колишня учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка розповіла, що думає про шлюб і відносини, в черговий раз поділилася в мережі відвертим знімком. На своїй сторінці в Instagram виконавиця, яка вже не раз піддавалася критиці прихильників за надто пікантні і навіть вульгарні фото, показала, як вона засмагає.

На знімку Анна відображена в злитному рожевому купальнику. Артистка лежить на животі на рушнику, кокетливо піднявши ноги. Поруч з нею лежить книга.

"Мяу", - грайливо прокоментувала фото мама трьох дітей.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

На цей раз більшості фанів сподобався знімок Сєдокової. Вони відзначили в коментарях її відмінну фігуру і стрункі ніжки, а також поцікавилися, де ж вона відпочиває. Анна не поставила геолокацію, проте відомо, що частину часу вона живе в США, так що можливо, що фото було зроблено десь в Америці.

"Красива що тут скажеш";

"Красуня";

"Наша Українська кішечка";

"Неймовірно красиво";

"Вау яка, принадність";

"Хороша чортицю";

"Фігура звичайно бомбове";

"Гарні фотки!";

"Лялечка! українська красуня!";

"Ганнуся, сексуальності максимум!!!" - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Сєдокова показала шанувальникам оригінально прикрашену ялинку. Сама ж вона зізналася, що нарядити лісову красуню за традицією 30 грудня.

Як ми повідомляли, Сєдокова похизувалася пікантним нарядом з великим декольте, в якому вона прийшла на зйомки новорічного шоу в Росії.

Анна Сєдокова: біографія відео: РБК-Україна)