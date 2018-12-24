"Фигура бомбовая": Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото

Похоже, певица снова отправилась на отдых
Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая рассказала, что думает о браке и отношениях, в очередной раз поделилась в сети откровенным снимком. На своей странице в Instagram исполнительница, которая уже не раз подвергалась критике поклонников за слишком уж пикантные и даже вульгарные фото, показала, как она загорает.
На снимке Анна запечатлена в слитном розовом купальнике. Артистка лежит на животе на полотенце, кокетливо подняв ноги. Рядом с ней лежит книга.
"Мяу", - игриво прокомментировала фото мама троих детей.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
На этот раз большинству фанов понравился снимок Седоковой. Они отметили в комментариях ее отличную фигуру и стройные ножки, а также поинтересовались, где же она отдыхает. Анна не поставила геолокацию, однако известно, что часть времени она живет в США, так что возможно, что фото было сделано где-то в Америке.
"Красивая что тут скажешь";
"Красотка";
"Наша Украинская кошечка";
"Невероятно красиво";
"Вау какая, прелесть";
"Хороша чертовка";
"Фигура конечно бомбовая";
"Обалденные фотки!";
"Куколка! украинская красотка!";
"Анечка, сексуальности максимум!!!" - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)
Ранее Анна Седокова показала поклонникам оригинально украшенную елку. Сама же она призналась, что нарядит лесную красавицу по традиции 30 декабря.
Как мы сообщали, Седокова похвасталась пикантным нарядом с внушительным декольте, в котором она пришла на съемки новогоднего шоу в России.
Анна Седокова: биография (видео: РБК-Украина)