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Фігура бомба! Слава Камінська з донькою поніжилися в басейні прямо на терасі

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Співачка влаштувала міні-курорт прямо у власній квартирі

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська показала, як справляється зі спекою в умовах міської квартири. Креативна співачка облаштувала надувний басейн на терасі свого житла в Оболонському районі столиці. В Instagram артистка показала, як відкрила купальний сезон, не виходячи з дому.

На знімку Слава зображена разом із 4-річною дочкою Лаурою, яка радісно хлюпається у воді. Співачка ж позує в яскраво-жовтому злитному купальнику і сонцезахисних окулярах, захоплюючи витонченою фігурою.

"У нас тут своя Марбелья", - написала задоволена Камінська.

Слава Камінська ніжиться з донькою в басейні (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Слави оцінили її ідею з басейном на терасі, а також захопилися фігурою знаменитості.

  • Я уявляю як люди з сусідніх будинків із звичайними лоджіями слиною тиснуть на Славіну терасу
  • Ну шикарно ж
  • Супер
  • Красуня
  • Фігура у вас гармата звичайно!
  • Як гарно у вас!!!
  • Класно придумали
  • А ,будинку навпроти#типу заздрять#
  • Сусідам звичайно не нудно спостерігати з вікон
  • Класна ідея
  • Як я хочу такий же балкон
  • Сусіди знизу занервували! :)))

Скріншот коментарів

Раніше весела Слава Камінська вирушила на пляж у весільній сукні.

Автор: Lite

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