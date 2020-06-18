Фігура бомба! Слава Камінська з донькою поніжилися в басейні прямо на терасі

Співачка влаштувала міні-курорт прямо у власній квартирі
Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська показала, як справляється зі спекою в умовах міської квартири. Креативна співачка облаштувала надувний басейн на терасі свого житла в Оболонському районі столиці. В Instagram артистка показала, як відкрила купальний сезон, не виходячи з дому.
На знімку Слава зображена разом із 4-річною дочкою Лаурою, яка радісно хлюпається у воді. Співачка ж позує в яскраво-жовтому злитному купальнику і сонцезахисних окулярах, захоплюючи витонченою фігурою.
"У нас тут своя Марбелья", - написала задоволена Камінська.
Слава Камінська ніжиться з донькою в басейні (фото: instagram.com/babaslavka)
Шанувальники Слави оцінили її ідею з басейном на терасі, а також захопилися фігурою знаменитості.
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Раніше весела Слава Камінська вирушила на пляж у весільній сукні.
Автор: Lite