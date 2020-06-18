Фігура бомба! Слава Камінська з донькою поніжилися в басейні прямо на терасі

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська показала, як справляється зі спекою в умовах міської квартири. Креативна співачка облаштувала надувний басейн на терасі свого житла в Оболонському районі столиці. В Instagram артистка показала, як відкрила купальний сезон, не виходячи з дому.

На знімку Слава зображена разом із 4-річною дочкою Лаурою, яка радісно хлюпається у воді. Співачка ж позує в яскраво-жовтому злитному купальнику і сонцезахисних окулярах, захоплюючи витонченою фігурою.

"У нас тут своя Марбелья", - написала задоволена Камінська.

Слава Камінська ніжиться з донькою в басейні (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Слави оцінили її ідею з басейном на терасі, а також захопилися фігурою знаменитості.

Я уявляю як люди з сусідніх будинків із звичайними лоджіями слиною тиснуть на Славіну терасу

Ну шикарно ж

Супер

Красуня

Фігура у вас гармата звичайно!

Як гарно у вас!!!

Класно придумали

А ,будинку навпроти#типу заздрять#

Сусідам звичайно не нудно спостерігати з вікон

Класна ідея

Як я хочу такий же балкон

Сусіди знизу занервували! :)))

Скріншот коментарів

Раніше весела Слава Камінська вирушила на пляж у весільній сукні.