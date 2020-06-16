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Гумор та краса: Слава Камінська вирушила на пляж у весільній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2020 - 09:48
Гумор та краса: Слава Камінська вирушила на пляж у весільній сукні
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка вирішила, що добру не варто пропадати

Слава Камінська з групи НеАнгели днями шокувала шанувальників, засвітивши в мережі особисте фото з чоловіком, якого тут же прийняли за її нового коханого. Ним виявився екс-член правління НАК "Нафтогаз", народний депутат України 7-го скликання Сергій Кацуба, а знімок з його мамою з підписом "свекрушенька" підлив масла у вогонь. Сама співачка коментує ситуацію лише загадковими натяками, а також продовжує вражати своїм неординарним почуттям гумору.

Так, зірка поділилася фото, на якому вона прогулюється по вулиці в білому весільному платті. Слава доповнила несподіваний лук сонцезахисними окулярами і грайливо висунула язик. За словами артистки, це її весільне вбрання.

"Якщо шо ))) це була весільна сукня 5 років тому. чого добру продати? Пляж же?" - прокоментувала кадр Камінська.

Гумор та краса: Слава Камінська вирушила на пляж у весільній сукні

У сториз вона виклала ще одне фото, на якому сіла прямо на асфальт.

Гумор та краса: Слава Камінська вирушила на пляж у весільній сукні

Слава Камінська прогулялася у весільній сукні (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники оцінили гумор і красу Слави і закидали її схвальними коментарями.

  • Яка ти красива
  • Блиннн.... Як можна таку жінку проміняти...
  • Я також у весільному ходила на пляж. шкода колишній мене не бачив
  • Головне не у що одягнена), а що на душі і обличчі!) Я бачу щастя і це найголовніша одяг
  • Справді
  • Красива душею, хочеться побажати тобі щастя жіночого
  • Дуже ГАРНА!!! Супер!!!
  • Яка ти гарна
  • Королева пір'я і лімузина
  • Гумор і краса
  • Мило
  • Просто чудо. Красуня

Гумор та краса: Слава Камінська вирушила на пляж у весільній сукні

Скріншот коментарів

Раніше Слава з НеАнгелів загадково прокоментувала особисте життя, а Леся Нікітюк "розсекретила" деталі.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України НеАнгелынарядСлава Камінська
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