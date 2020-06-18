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Фигура бомба! Слава Каминская с дочкой понежились в бассейне прямо на террасе

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Певица устроила мини-курорт прямо в собственной квартире

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская показала, как справляется с жарой в условиях городской квартиры. Креативная певица обустроила надувной бассейн прямо на террасе своего жилья в Оболонском районе столицы. В Instagram артистка показала, как открыла купальный сезон, не выходя из дома.

На снимке Слава запечатлена вместе с 4-летней дочкой Лаурой, которая радостно плещется в воде. Певица же позирует в ярко-желтом слитном купальнике и солнцезащитных очках, восхищая точеной фигурой.

"У нас тут своя Марбелья", - написала довольная Каминская.

Слава Каминская нежится с дочкой в бассейне (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Славы оценили ее идею с бассейном на террасе, а также восхитились фигурой знаменитости.

  • Я представляю как люди с соседних домов с обычными лоджиями слюной давят на Славину террасу
  • Ну шикарно же
  • Супер
  • Красотка
  • Фигура у вас пушка конечно!
  • Як гарно у вас!!!
  • Классно придумали
  • А ,дома напротив#типа завидуют#
  • Соседям конечно не скучно из окон наблюдать
  • Классная идея
  • Как я хочу такой же балкон
  • Соседи снизу занервничали! :)))

Скриншот комментариев

Ранее юморная Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье.

Автор: Lite

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