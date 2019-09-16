"Добре виглядаєте": Леся Нікітюк підкорила ефектним фото з Монатиком

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк була ведучою на балконі 4-го ефіру Танців з зірками

У неділю, 15 вересня відбувся четвертий прямий ефір популярного шоу Танці з зірками 2019, в якому ведучою на балконі стала Леся Нікітюк. "Богиня ламінату", яка нещодавно блиснула пишними грудьми в нижній білизні, зустрічала учасників після коментарів суддів про їх виступ і підбадьорювала своїми фірмовими жартами.

До речі, в цьому випуску було не троє суддів, як зазвичай, а четверо - до Катерини Кухар, Влада Ями і Франциско Гомеса на один ефір приєднався і Дмитро Монатік (MONATIK), який не зміг пропустити весілля Кухар і Стоянова. Ну а заодно і оцінки учасникам пороздавав! На своїй сторінці в Instagram Леся поділилася забавним спільним знімком з Монатиком, на якому вона смішно зіщурилась і склала губи качечкою, а артист ефектно розчепірив пальці.

"Сегодні на балконі @tanci1plus1 Леся "Кружляє", - прокоментувала ведуча, роблячи відсилання до пісні Дмитра з такою назвою.

Фото: Леся Нікітюк і Монатік (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники теледіви поспішили залишити свої коментарі, відзначаючи, що знаменитості відмінно виглядають разом. Крім того, багатьом дуже сподобалося, як Нікітюк провела ефір.

Леся, ти сама крута ведуча! Небо і земля в порівнянні з попереднім випуском «Танців з зірками»

Ви дуже круті, молодці

А Монатік підріс начебто. Чи то Леся присіла

Дві зірки, які попалили і нікого собі самі, не дивлячись на перешкоди і не віру в них інших людей! Молодці

Леся так тримати!!

Дякую за ефір, Лесю! Ви були неперевершені, цікаво, дотепно та все влучно сказано!! Вас було замало, потрібно ще!!!

Дві зірки, дві світлих

Красунчики, нереально круті

Два позитивних людини разом

Леся Іванівна, ві класнюча!!

Дуже добре виглядаєте разом

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Зазначимо, що для появи на Танцях з зірками Леся обрала відверте міні-плаття фіолетового кольору з пікантним декольте. Наряд прикрашений численними оборками, а широкий сріблястий пояс підкреслив тонку талію ведучої.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Факт N1 ніколи не вела прямий ефір а тільки танцювала в ньому.

Факт N2 Ведучих як і учасників перед ефіром сушить! Лимон - одне спасіння!

Факт N3 Кайфанула", - поділилася враженнями Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою. Ведуча показала фото з невеликим вертольотом.

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