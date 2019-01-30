"Феєрично": донька Полякової вразила мережу складним акробатичним трюком

Ефектний трюк в повітрі привів у захват шанувальників дівчинки

Маша Полякова, старшая дочь украинской поп-певицы Оли Поляковой, которая недавно поразила невероятным сходством со своей звездной мамой, опубликовав серию фото в купальниках, показала свое спортивное увлечение.

Фото: Маша Полякова instagram.(com/mashapolyakova)

Девочка выложила на своей страничке в Instagram снимок из гимнастического зала, на котором она повисла в воздухе на гимнастическом кольце высоко над полом, продемонстрировав хорошую гибкость и растяжку. Сложный трюк получился у Маши великолепно, поклонники отметили трудолюбие и бесстрашие юной блогерши и засыпали ее комплиментами.

Скриншот: Комментарии к посту Маши Поляковой (instagram.com/mashapolyakova)



"Ого!!! Какой у тебя взгляд"

"Нуууууу, просто ого-го, я бы уже давно в больничке валялась, а ты так феерично и спокойно повисла"

"Ого"

"Вау"

"Невероятная красотка и умничка, твой труд вдохновляет! И пост о прокачке своего тела (похудение может быть, но, Машенька, ты и до этого была худенькой)... Вдохновляет безумно, люлбюююю"

"Умничка, Машенька!"

"Вау, ти молодчинка"

"Вау, ти такая молодець"

"Прелесть"

"Класс. Фигура бомба... Умница так держать"

"Круто"

"красоткааааааа"

"супер девочка"

"Супер, молодець"

"Вау Маша ты просто бомба, самая красивая, на маму похожа", - написали подписчики.

Стоит отметить, что акробатический опыт у Маши не первый, девочка уже давно усердно занимается акробатикой на пилоне и, благодаря своему увлечению, даже смогла похудеть на 7 килограмм, чем удивила как своих поклонников, так и хейтеров.

Читайте также, продюсер рассказал, сколько зарабатывает Оля Полякова, и какую сумму она потратила на свой грандиозный концерт в Киеве.

А также, на праздновании дня рождения Оли Поляковой, она с дочерью нарядились в экзотические тайские национальные костюмы и поразили сеть своими необычными образами.

Оля Полякова: биография (видео: РБК-Украина)