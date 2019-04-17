Чарівна Лілія Ребрик притягує сонце яскравим вбранням

Ведуча дуже скучила по теплу і сонцю
Яскрава і активна телеведуча і акторка Лілія Ребрик регулярно радує шанувальників ефектними знімками і розповідями про своє життя. Вона встигає і ранкове шоу вести, і грати в театрі. На своїй сторінці в Instagram артистка показала барвистий наряд для ефіру програми "Ранок з Україною" і зізналася, що дуже чекає тепла і сонця.
Лілія позувала в яскравому помаранчевому платті із зав'язками в районі грудей і червоних туфлях-човниках. Ведуча красиво змахнула подолом наряду, зазначивши, що таким чином намагається розігнати хмари.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Яскравою сукнею розганяю хмари і сонце притягую. Дуууууже вже хочеться тепла!!! Які плани у Вас на сьогодні? У мене, наприклад, ввечері вистава в Молодому театрі @molodyytheatre "Підступність і кохання". Побачимося?))" - написала Ребрик.
"Закохана і кохана": Лілія Ребрик умилила ексклюзивними сімейними кадрами
В коментарях шанувальники захопилися квітучим виглядом і стильним вбранням Лілії, а також дивуються, як вона примудряється все встигати і при цьому так шикарно виглядати.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик вразила красою в незвичайному платті.
Ми також писали, що Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками. Шанувальники навіть назвали актрису "Наша Мерилін Монро".