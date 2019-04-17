Чарівна Лілія Ребрик притягує сонце яскравим вбранням

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча дуже скучила по теплу і сонцю

Яскрава і активна телеведуча і акторка Лілія Ребрик регулярно радує шанувальників ефектними знімками і розповідями про своє життя. Вона встигає і ранкове шоу вести, і грати в театрі. На своїй сторінці в Instagram артистка показала барвистий наряд для ефіру програми "Ранок з Україною" і зізналася, що дуже чекає тепла і сонця.

Лілія позувала в яскравому помаранчевому платті із зав'язками в районі грудей і червоних туфлях-човниках. Ведуча красиво змахнула подолом наряду, зазначивши, що таким чином намагається розігнати хмари.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Яскравою сукнею розганяю хмари і сонце притягую. Дуууууже вже хочеться тепла!!! Які плани у Вас на сьогодні? У мене, наприклад, ввечері вистава в Молодому театрі @molodyytheatre "Підступність і кохання". Побачимося?))" - написала Ребрик.

"Закохана і кохана": Лілія Ребрик умилила ексклюзивними сімейними кадрами

В коментарях шанувальники захопилися квітучим виглядом і стильним вбранням Лілії, а також дивуються, як вона примудряється все встигати і при цьому так шикарно виглядати.

"Зірка!!!"

"Лілія така яскрава запальничка!"

"Дуууже чекаю завтра о6:30 . Красунечка"

"Коли ви все встигаєте??? Як у вас на все хватає сили??? Ви така молодчинка!!!))"

"Ви просто суперская"

"Дуже гарна сукня!!! Вам пасує"

"Звісно побачимось)"

"Шикарняча сукня!"

"Красуня"

"Лілія сама як сонечко"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик вразила красою в незвичайному платті.

Ми також писали, що Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками. Шанувальники навіть назвали актрису "Наша Мерилін Монро".