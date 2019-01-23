"Фантастична четвірка": українські зірки поміряються здібностями з дітьми

Фото: Тарас Тополя, Єфим Константиновський, Олена Кравець, Євген Кот (instagram.com/fimakonst)

Співак, комік, танцюрист і актор стануть співведучими нової передачі

Першим про те, що пройшов кастинг у шоу нового формату, заявив співак, фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя. На своїй сторінці в соцмережах він опублікував спільне фото з актрисою і учасницею комічних шоу Оленою Кравець, танцюристом Євгеном Котом і актором, ведучим і вокалістом команди "Дніпро" Юхимом Костянтинівським, загадково підписавши його.

Фото: "Банда у ділі!" (instagram.com/tarastopolia)

"Банда у ділі!" Нове шоу на Новому скоро....", - написав Тарас, зазначивши всіх учасників під фото.

Далі надійшли новини від ведучого Нового каналу Сергія Притули. Який на своїй сторінці в Instagram анонсував вихід нового проекту під назвою "Діти проти зірок".

Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

"Відпустка закінчилася, зйомки почалися. Нарешті, після стількох років одноманітності на Новому у мене новий проект! Розважальний. І, головне, з дітками!" – оголосив шоумен Сергій Притула.

Єфим Константиновський теж опублікував фото з колегами в однакових комбінезонах, підписавши його ще більш загадково.

"Вчора пройшли кастинг у "Фантастическу четвірку". Як думаєте, у кого які здібності?" - поставив він питання фанатам.

"Вогонь, еластичність, невидимка і камінь", - припустили підписники.

Фото: Кадри зі зйомок нової передачі stories Instagram (instagram.com/kot_jenya)

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