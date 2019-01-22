ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Нацотбор на Евровидение 2019: названо имя ведущей бекстейджа

Lite » ТВ-шоу 22.01.2019 - 14:37
Нацотбор на Евровидение 2019: названо имя ведущей бекстейджа
Надежда Матвеева (фото: пресс-служба СТБ)

Бекстейджи можно будет смотреть на соцстраничках телеканала "СТБ"

Уже 9 февраля в прямом эфире на телеканалах "СТБ" и "UA: ПЕРШИЙ" стартуют Национальные отборы на Евровидение 2019. Традиционно во время рекламных пауз на официальных страницах "СТБ" в Facebook, Youtube и на сайте будет идти прямая трансляция отбора.

Ведущей эксклюзивных включений с бекстейджа будет известная украинская телезвезда Надежда Матвеева.

"Я очень рада стать частью команды, которая создает главный музыкальный проект страны. Четвертый год подряд интерес к Национальному отбору растет и в Украине, и за ее пределами. Это конкурс, который пробуждает в людях гордость за свою страну и демонстрирует, как много у нас талантливых артистов и хорошей музыки. Я знаю, сколько эмоций прячется за тщательно отрепетированными выступлениями участников, и хочу показать вам все секреты, которые обычно остаются за кадром. Уверена, наши включения будут очень эмоциональными!", - делится впечатлениями Надя.

Надежда Матвеева

Надежда Матвеева (фото: пресс-служба СТБ)

Длительность трансляции с бекстейджа в каждом прямом эфире составит 1 час – это четыре рекламных блока по 15 минут, включая перерыв на голосование. 

"В этом году у нас не будет часового перерыва. Но, как показала практика, целый час и не нужен, так как желание поддержать своего участника у зрителя возникает в первые 12-15 минут перерыва на голосование. Тогда же мы и получаем 100% голосов. Судьи уже после выступления всех артистов четко понимают, кто сегодня является их фаворитом, поэтому выставлять оценки более оперативно им также не составит труда", - комментирует руководитель Национального отбора на Евровидение Наталья Франчук. 

Напомним, прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

  • Члены жюри: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
  • Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.
  • Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Отметим, что уже известен порядок выступления артистов во время Нацотборов на Евровидение 2019

При этом ранее стало известно, что певица TAYANNA не будет участвовать в Нацотборе, чем возмутила его организаторов. По этому поводу уже высказался музыкальный продюсер Нацотборов Руслан Квинта

Недавно стало известно, кто же займет место Таянны в Нацотборе на Евровидение 2019

Кто из украинских артистов будут соревноваться в Национальном отборе на Евровидение 2019 (video.rbc.ua)

"Так будет лучше": TAYANNA шокировала отказом участвовать в Нацотборе на Евровидение 2019 Нацотбор на Евровидение 2019: почему LAUD хочет реванша и что его объединяет с Джамалой
Новости Украины НацотборЕвровидение 2019
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь