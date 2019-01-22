Нацотбор на Евровидение 2019: названо имя ведущей бекстейджа

Надежда Матвеева (фото: пресс-служба СТБ)

Бекстейджи можно будет смотреть на соцстраничках телеканала "СТБ"

Уже 9 февраля в прямом эфире на телеканалах "СТБ" и "UA: ПЕРШИЙ" стартуют Национальные отборы на Евровидение 2019. Традиционно во время рекламных пауз на официальных страницах "СТБ" в Facebook, Youtube и на сайте будет идти прямая трансляция отбора.

Ведущей эксклюзивных включений с бекстейджа будет известная украинская телезвезда Надежда Матвеева.

"Я очень рада стать частью команды, которая создает главный музыкальный проект страны. Четвертый год подряд интерес к Национальному отбору растет и в Украине, и за ее пределами. Это конкурс, который пробуждает в людях гордость за свою страну и демонстрирует, как много у нас талантливых артистов и хорошей музыки. Я знаю, сколько эмоций прячется за тщательно отрепетированными выступлениями участников, и хочу показать вам все секреты, которые обычно остаются за кадром. Уверена, наши включения будут очень эмоциональными!", - делится впечатлениями Надя.

Надежда Матвеева (фото: пресс-служба СТБ)

Длительность трансляции с бекстейджа в каждом прямом эфире составит 1 час – это четыре рекламных блока по 15 минут, включая перерыв на голосование.

"В этом году у нас не будет часового перерыва. Но, как показала практика, целый час и не нужен, так как желание поддержать своего участника у зрителя возникает в первые 12-15 минут перерыва на голосование. Тогда же мы и получаем 100% голосов. Судьи уже после выступления всех артистов четко понимают, кто сегодня является их фаворитом, поэтому выставлять оценки более оперативно им также не составит труда", - комментирует руководитель Национального отбора на Евровидение Наталья Франчук.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Члены жюри: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Отметим, что уже известен порядок выступления артистов во время Нацотборов на Евровидение 2019.

При этом ранее стало известно, что певица TAYANNA не будет участвовать в Нацотборе, чем возмутила его организаторов. По этому поводу уже высказался музыкальный продюсер Нацотборов Руслан Квинта.

Недавно стало известно, кто же займет место Таянны в Нацотборе на Евровидение 2019.

Кто из украинских артистов будут соревноваться в Национальном отборе на Евровидение 2019 (video.rbc.ua)