Family look, кульки та мильні бульбашки: Лілія Ребрик показала яскраві фото з дня народження дочки

Лілія Ребрик відповідально підійшла до карантину і дотримується самоізоляції з чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Втім, вони зовсім не нудьгують, тим більше що проводять цей час на дачі - ведуча готує багато смачненького, не забуває про спорт і танці, а ще вирішила зайнятися садом і городом. В тісному сімейному колі вони відсвяткували і день народження молодшої Полінки, якій 30 квітня виповнилося 2 роки.

Однак завдяки онлайн-замовленням Лілі та Андрію вдалося організувати для малятка яскраве і веселе свято. Барвистими фотографіями з урочистості актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram. Також Ребрик розкрила головний секрет - щоб все вдалося, як задумано, потрібно бути спокійним і впевненим у тому, що так і буде!

Сімейство позувало на милих кадрах в ніжних і веселих family look нарядах - білих футболках зі свинкою Пеппою і написом "Поліна", малятка також красувалися в ніжно-рожевих балетних спідницях і курточках світлих тонів. Їхні зіркові батьки віддали перевагу джинсам.

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю відзначили день народження молодшої дочки (instagram.com/liliia.rebrik)

Двір і веранду красиво декорували рожевими повітряними кульками, не обійшлося і без розкішного торта для іменинниці і мильних бульбашок - свято вдалося! А родичі вітали малечу по відеозв'язку.

"День народження на карантині ч.2 . Зі святом, Маленька! Що ж! У нас новий досвід! День народження у дууууже вузькому колі, тільки вчотирьох! І тепер я можу сміливо цим досвідом з вами поділитися! Чесно скажу: дуже хвилювалися, аби іменинниця була задоволена, аби все вдалося і було справжнє свято! І одразу відкрию карти. Головний, так би мовити, секрет: ми від початку були налаштовані на те, що все вдасться! Банально, але саме від цього все і залежить. Не нервуватися, не перейматися дрібницями, навіть якщо щось не вдається! Головне - оточіть іменинницю (іменинника) любов’ю, увагою, жартами і сміхом. І тут, до речі, неважливо - скільки років ви святкуєте і навіть яке свято відзначаєте (бо ж необов‘язково це день народження!)", - поділилася Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю відзначили день народження молодшої дочки (instagram.com/liliia.rebrik)

Далі ведуча розкрила деталі святкування.

"Все, що нам потрібно було для свята, ми замовили онлайн.Завжди з нами: солодкий стіл, повітряні кульки і мильні бульбашки. Навіть аніматори розважали дітей онлайн! Фемілі лук від @zironka.ua - теж онлайн. Онлайн зв’язок з усіма родичами організувала старшенька дочка @diana_wild_dyka, @andrii_dykyi - то просто без коментарів. А ще, зранку встигли провести прямий ефір з @ranok_ua . Неймовірно насичений день вийшов, і він ще не закінчився... А, ледь не забула: фото, там де ми вчотирьох, робиться дуже просто: виставляється камера, таймер, а потім бігом в кадр- і веселе фото вам гарантоване. Отже пам’ятайте: головне - зазделегідь сплануйте, розпишіть, як уявляєте собі «вечірку». Записуйте все до дрібниць, щоб нічого не забути. Якщо і вас свято заскочило на карантині - не сумуйте! Зробіть його для своїх рідних дуже теплим! Я вам щиро цього бажаю!

Як ваш день сьогодні? Сподіваюсь, на травневі ви вдома? Дякую всім за теплі побажання! Посилаємо вам взаємні побажання любові", - написала позитивна Лілія.

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю відзначили день народження молодшої дочки (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала повітряним обазом в "сукні-лілії".