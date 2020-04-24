Розкішна парижанка: Лілія Ребрик зачарувала повітряним образом в "сукні-лілії"

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія знову "нарвалася" на хвилю компліментів

Лілія Ребрик продовжує дарувати шанувальникам позитивні емоції навіть у період домашньої ізоляції через коронавіруса. І все ж українська телеведуча час від часу змушена з'являтися в студії програми "Ранок з Україною", де вона є телеведучою. При цьому Ребрик неодноразово зазначала, що дотримується всіх необхідних заходів обережності, а студіо також дезінфікують. В інший час Лілія знаходиться в своєму заміському будинку з чоловіком та двома доньками. Однак необхідність відвідувати студію також подарувала Лілії можливість відновити свою "модну рубрику" і демонструвати шанувальникам нові стильні образи!

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала фото нового весняного образу, до якого слід придивитися на новий теплий сезон. В кадрі Лілія позує в дуже вишуканому літньому платті. У центрі уваги - пишна блакитна спідниця довжини міді. Сукня оригінально декорована вставками трьох кольорів, а також рукавами чорного і ніжно-блакитного відтінку. Виглядає дуже незвично. Тонку талію телеведучої підкреслює чорний пояс. Довершують Образ замшеві туфлі приглушеного сірого відтінку з застібкою на щиколотці. Волосся Лілія випрямила, зробивши макіяж з акцентом на очі.

Стильна Лілія Ребрик: instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик похвалилася шанувальникам, що в цей ранок отримала дуже приємний комплімент від свого співведучого Анатолія Анатоліча.

“У Запорізькому ботсаду зацвіли тюльпани, яскравими фарбами тішать очі віоли, форзиції, фіалки. А в нашій студії @ranok_ua «розквітла Лілія», - сказав в ефірі Анатолій Анатоліч. Дівчата, давайте почнемо день із компліментів. Напишіть у коментарях - комплімент СОБІ! За що ви сьогодні себе хвалите, у чому були найкращою?.. Пишіть!" — закликає телеведуча.

Шанувальники телеведучої поспішив прокоментувати її новий стильний образ і подарувати їй ще чимало компліментів:

"Ви як завжди чарівна"

“Сукня ВАУ!!!!!! Ліля, Ви як завжди НЕПЕРЕВЕРШЕНА!!"

"Ви просто диво"

"Охренеть яке шикарнючее сукня"

“Аааа, яка сукня!!!! Чудовий вигляд!"

“О, так!Лілія неперевершена"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Зазначимо, Лілія Ребрик вперше зіграє разом з чоловіком Андрієм Диким в «Папаньках-2» на СТБ.