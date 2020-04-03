Їй точно 62? Шерон Стоун демонструє бездоганну фігуру у зйомці для відомого глянцю

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса знялася для VOGUE

Шерон Стоун, яка лише нещодавно блищала у стильній і незвичайній зйомці для Harper's Bazaar в компанії молодого колеги, знову порадувала шанувальників фотосесією для глянцю. Цього разу 62-річна зірка стала однією з героїнь нового номера німецького видання VOGUE. «Сусідками» по обкладинкам годдивудского сеск-символу стали Хелен Міррен і Айріс Бербен.

Героїні травневого номера (фото: instagram.com/voguegermany)

«Ми хотіли б присвятити наш новий травневий випуск героям і героїням, які нас надихають. Тому що мужність – навіть якщо воно «тільки» справляється з особистими кризами і викликами – об'єднує зірок обкладинки цього видання і робить їх зразками для наслідування. Будь то Шерон Стоун, Хелен Міррен або Айріс Бербен, життя цих жінок показують, що незалежно від того, в якому віці ви можете рости вище себе, ця надія та оптимізм ніколи не повинні помирати».

Також глянець не зміг обійти тему головних героїв сьогоднішньої реальності – людей, які в умовах карантину працюють на благо інших. «Ми всі працюємо вдома, і цей VOGUE був завершений за допомогою незліченних відеоконференцій, телефонних дзвінків, повідомлень WhatsApp», – пише @christianearpvogue в редакційній статті нашого нового травневого номера. «Так, це незвично, та й іноді важко працювати таким чином. Але це ніщо в порівнянні з досягненнями тих людей, які все ще знаходяться в небезпеці – лікарі, медсестри, касири в супермаркетах... Вони заслуговують нашого найбільшого поваги і вдячності, тому що володіють неймовірною сміливістю. Ми хотіли б присвятити цю проблему цим героям».

Актриса часто знімається для глянцю (фото: instagram.com/sharonstone)

На обкладинках всі три героїні постали в стильних брючних костюмах. Шерон Стоун приміряла смокінг з металевим відливом від Dsquared2 і білу сорочку від Prada. Вбрання відмінно підкреслило струнке тіло нев'янучої зірки. А об'ємне каре і легкий макіяж з золотистими тінями на повіках допомогли наголосити на природній красі актриси. Шерон променисто посміхається і буквально світиться позитивом і свіжістю.

До речі, актриса зараз активна в соцмережах. Вона почала серію навчальних роликів, в яких допомагає фатам залишатися позитивними і піклуватися про своє здоров'я.