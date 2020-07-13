Їй точно 50? Кетрін Зета-Джонс захопила красою на спокусливому селфі

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Зірка показала, як відпочиває

Кетрін Зета-Джонс – визнана ікона краси, яка з роками зовсім не змінюється. Принаймні про це говорять її спокусливі селфі в її Instagram. Цього разу зірка поділилася кадром, зробленим під час відпочинку на пляжі. Актриса позує у відвертому чорному купальнику з блискучої тканини, прикрашеному брошкою з камінням, великих сонцезахисних окулярах, а також сережках. Волосся вона зачесала тоназадму. Кетрін дивиться в камеру зухвало, злегка відкривши губи. Виглядає вона неймовірно молодо і спокусливо. Послідовувачі, яких у зірки більше 3,5 мільйонів, почали захоплюватися красою дружини Майкла Дугласа.

Кетрін на новому селфі (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Фанати написали Кетрін багато приємних слів, називаючи її найкрасивішою в світі і вічно молодою. «Чудово виглядаєш», «Я люблю тебе дуже сильно, ти неймовірна», «Чарівна, моя леді», «Ти просто прекрасна мрія», «Твоя краса-вічна», «Натуральна краса», «Ти виглядаєш, як у рекламі купальників», «Зірка є зірка», «Ти гаряча і сексуальна», «Чудово виглядаєш», «Абсолютно прекрасна», «Класична краса», – не втомлюються захоплюватися фанати

Кетрін обожнює відверті фото (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс обожнює соцмережі і завжди із задоволенням демонструє своє життя. Вона любить показувати як робочі моменти, так і членів родини: дітей та чоловіка, з якими часто подорожує. Також вона обожнює демонструвати, як займається спортом. А ще – веселити фанів кумедними роликами.