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Ей точно 50? Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой на соблазнительном селфи

Понедельник 13 июля 2020 22:33
Ей точно 50? Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой на соблазнительном селфи
Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
Автор: Lite

Звезда показала, как отдыхает

Кэтрин Зета-Джонс – признанная икона красоты, которая с годами совершенно не меняется. По крайней мере об этом говорят ее соблазнительные селфи в Instagram. В этот раз звезда поделилась кадром, сделанным во время отдыха на пляже. Актриса позирует в откровенном черном купальнике из блестящей ткани, украшенном брошью с камнями, крупных солнцезащитных очках, а также серьгах. Волосы она зачесала назад. Кэтрин смотрит в камеру дерзко, слега приоткрыв губы. Выглядит она невероятно молодо и соблазнительно. Подписчики, которых у звезды более 3,5 миллионов, принялись восторгаться красотой супруги Майкла Дугласа.

Ей точно 50? Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой на соблазнительном селфи

Кэтрин на новом селфи (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Фанаты написали Кэтрин много приятных слов, называя ее самой красивой в мире и вечно молодой. «Выглядишь превосходно», «Я люблю тебя очень сильно, ты невероятная», «Волшебная, моя леди», «Ты просто прекрасная мечта», «Твоя красота вечна», «Натуральная красота», «Ты выглядишь, как в рекламе купальников», «Звезда есть звезда», «Ты горячая и сексуальная», «Выглядишь превосходно», «Абсолютно прекрасна», «Классическая красота», – не устают восхищаться фанаты.

Ей точно 50? Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой на соблазнительном селфи

Кэтрин обожает откровенные фото (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс божает соцсети и всегда с удовольствием демонстрирует свою жизнь. Она любит показывать как рабочие моменты, так и членов семьи – детей и мужа, с которыми часто путешествует. Также она обожает демонстрировать, как занимается спортом. А еще – веселить подписчиков забавными роликами.

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