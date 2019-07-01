Тіло мрії: 54-річна Елізабет Херлі похвалилася бездоганною фігурою в бікіні

Елізабет Херлі (instagram.com/elizabethhurley1)

Британська знаменитість, здається, тільки молодшає

Елізабет Херлі відноситься до того типу жінок, які з роками стають тільки красивіше. Принаймні, про це красномовно заявляє Instagram знаменитості. Її особистий мікроблог повний спокусливих кадрів, де вона позує у відвертих купальниках всіх фасонів і забарвлень. А кілька годин тому зірка захопила фоловерів новим "гарячим" відео. Ролик простий і нехитрий: Елізабет насолоджується літнім відпочинком, плаваючи в прохолодній блакитній воді басейну. Але вона постаралася максимально показати свою бездоганну фігуру в яскраво-блакитному бікіні. Плоский живіт, пишні груди, гладка шкіра... Не віриться, що в минулому місяці актрисі виповнилося 54 роки. "Лінива неділя", – підписала фото Херлі. А шанувальники тут же стали засипати її компліментами, захопленими коментарями, а також питаннями, як їй вдалося обдурити час?

Херлі насолоджується літом (відео: instagram.com/elizabethhurley1)

Сама Ліз не раз зізнавалася, що секрет її стрункості і молодості криється в простих речах. Вона починає кожен день з теплої води з додаванням яблучного оцту (він запускає метаболізм), намагається вживати багато овочів та фруктів. До речі, продукти вона найчастіше використовує з власного саду та городу. Максимально просте меню, на думку Херлі, полегшує роботу організму. Хоча слабкості в їжі і невеликі відступи знаменитість собі дозволяє.

54 роки актриса виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Також зірка обожнює активний спосіб життя і не уявляє собі й дня без розтяжки. Намагається робити нескладні вправи на всі групи м'язів, для преса, рук і ніг. А в кінці дня балує себе ванною – для неї це не тільки можливість зняти стрес після тривалого робочого дня, але і по-справжньому розслабитися перед сном.

Елізабет давно запустила свою марку купальників (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

До речі, купальник, в якому плаває Елізабет, вона створювала сама. Бренд Elizabeth Hurley Beach, яким керує знаменита актриса, користується неабиякою популярністю. А головною моделлю марки і постійним натхненником для мільйонів жінок, як нескладно здогадатися, стала Херлі.