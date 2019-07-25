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Ей не может быть 54! Элизабет Херли показала безупречную фигуру в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.07.2019 - 18:28
Ей не может быть 54! Элизабет Херли показала безупречную фигуру в бикини
Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Актриса восхитила фолловеров молодостью и красотой

Элизабет Херли относится к тому типу звезд, которым удалось если не остановить время, то максимально замедлить его ход. Глядя на Instagram-аккаунт знаменитости, ни за что не догадаешься о ее возрасте. А между тем в июне актрисе исполнилось 54 года. Несколько часов назад знаменитая британская красавица поделилась новым роскошным фото.

Ей не может быть 54! Элизабет Херли показала безупречную фигуру в бикиниНовое фото Херли взорвало сеть (фото: instagram.com/elizabethhurley1) 

Она позирует в коралловом купальнике, который едва сдерживает пышные формы Херли. В глаза также бросается подтянутый живот, стройные ноги и точеные руки. Она лежит на шезлонге, наслаждаясь летом и солнцем. Аксессуары звезда решила в этот раз не использовать, справедливо решив, что ее образ вполне законченный и яркий. Украшения звезды – только легкий макияж и золотистый загар.

Ей не может быть 54! Элизабет Херли показала безупречную фигуру в бикиниЕй не может быть 54! Элизабет Херли показала безупречную фигуру в бикиниЭлизабет – главная модель для своего бренда (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Такое жаркое фото вызвало массу восторгов в сети. Фолловеры недоумевают, как Элизабет удается оставаться такой стройной и красивой в свои годы. Сама же Херли не раз рассказывала свои секреты, делая акцент на том, что к пластике она не прибегала. Все дело в правильном режиме, регулярной активности и полезной еде.

Ей не может быть 54! Элизабет Херли показала безупречную фигуру в бикиниАктриса с подругой (фото: instagram.com/elizabethhurley1) 

К слову, своими горячими постами актриса не сколько стремится показать свое безупречное тело, столько прорекламировать купальники собственного бренда. Напомним, марку Elizabeth Hurley Beach она организовала еще в 2005-м году. С тех пор вещи успешно продаются по всему миру. Разумеется, в промо-кампаниях новых коллекций часто участвуют и другие модели. Но, видимо, Элизабет поняла, что никакие юные красотки не сравнятся с ее природным шармом и обаянием. А потому периодически надевает любимые купальники сама. И судя по реакции сети, которая каждый раз взрывается восторгами, она на верном пути.

Ей не может быть 54! Элизабет Херли показала безупречную фигуру в бикини54-летняя красотка уверяет, что не прибегала к пластике (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Напомним, среди звезд, которые также занимаются выпуском купальников, отлично зарекомендовали себя Алессандра Амбросио, Кэндис Свейнпол, Эмили Ратаковски и другие знаменитые красотки. Интересно, что все они стараются сами рекламировать свои творения. Особенно активна в этом 38-летняя бразильская модель Амбросио. В микроблоге знаменитости круглый год появляются жаркие пляжные фотосесии, главный атрибут которых – сексуальные купальники всех фасонов и расцветок ее собственного производства.

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