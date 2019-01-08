Євробачення 2019: представлений офіційний логотип конкурсу

Відео: (youtube.com/Eurovision Song Contest)

Стало відомо, як виглядає офіційний логотип міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019, який пройде з 14 по 18 травня 2019 року в Тель-Авіві (Ізраїль). Фото і відео були опубліковані на офіційному сайті заходу.

Наголошується, що дизайн логотипу був натхненний девізом конкурсу, "Дозволь собі мріяти" (Dare to Dream). Він складається з трьох трикутників, які, сполучені разом, формують золоту зірку.

Фото: (eurovision.tv)

"Трикутник, одна з найдавніших форм в світі, є наріжним символом, який повсюдно зустрічається в мистецтві, музиці, космології і природі, представляючи зв'язок і творчість. Коли трикутники з'єднуються і об'єднуються, вони стають новим єдиним цілим, що відображає нескінченне зоряне небо, оскільки зірки майбутнього зберуться разом в Тель-Авіві на пісенний конкурс Євробачення 2019 року", - пояснили значення логотипу його творці.

До речі, схожий дизайн відображений і в оформленні головної сцени Євробачення 2019, в якому використані трикутні форми і структури.

Фото: (eurovision.tv)

Нагадаємо, раніше став відомий девіз міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019.

Також стало відомо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2019 пройде без участі представника від Болгарії. Таке рішення прийняла керуюча рада Національного телебачення Болгарії.

"Рішення про відмову від участі в пісенному конкурсі - це частина прийнятих керівництвом Національного телебачення заходів по оптимізації публічних видатків", - йдеться в повідомленні.

Ми також повідомляли, що супермодель Бар Рафаелі та шоумен Ерез Таль ймовірно стануть ведучими пісенного конкурсу Євробачення 2019,, який пройде в Ізраїлі з 14 по 18 травня.

До речі, був названий склад журі Національного відбору на Євробачення 2019.