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Євробачення 2019: названо "найсправедливішу" кандидатуру від Росії

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.01.2019 - 11:55
Євробачення 2019: названо "найсправедливішу" кандидатуру від Росії
Фото: Євробачення 2019 (twitter.com/Eurovision)

У Держдумі назвали його "справедливим" кандидатом

В Російській Державній думі мають намір відправити на Євробачення 2019 "найсправедливішого кандидата" – Філіпа Кіркорова. Про це йдеться на каналі 360tv.

Так, причиною такого неординарного рішення російські чиновники вважають те, що 51-річному артистові вдалося "завоювати" популярність серед молоді.

"Стали відомі кандидати на участь в "Євробаченні‐2019". Нашу країну може представляти знову злетів на хвилю популярності поп-виконавець Філіп Кіркоров. У Держдумі його кандидатуру назвали найбільш "справедливою", в цьому році 51-річному виконавцю вдалося завоювати шалену популярність у молоді", - йдеться в повідомленні.

Більш того, в список можливих кандидатів на Євробачення 2019 також опинилися Сергій Лазарєв і Олена Темнікова.

Нагадаємо, що українці вже склали свій рейтинг фаворитів на Національному відборі Євробачення 2019. Хто ці люди, можете дізнатися, прочитавши статтю.

Крім того, один з конкурсантів вже визначився з піснею для участі в конкурсі і презентував її слухачам.

Весь список учасників пісенного конкурсу вже опублікований, в ньому, як новачки, так і ті, хто пробував свої сили на минулому Нацвідборі.

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Новини України Філіп КіркоровРосійська ФедераціяЄвробачення
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