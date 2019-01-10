Украинцы назвали фаворитов Евровидения 2019: кто эти люди

Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети высказались о том, кто должен представлять Украину на Евровидении 2019 в Израиле

Названы все участники Национального отбора на Евровидение 2019, которые поборятся за право представлять нашу страну с 14 по 18 мая на песенном конкурсе в Израиле.

На сцену выйдут 16 исполнителей, среди которых есть как участники предыдущих отборов (TAYANNA, LAUD, Brunettes Shoot Blondes, LETAY), так и совершенно новые имена для украинских слушателей (The Hypnotunez, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, КiRA MAZUR).

Участники Нацотбора на Евровидение 2019

Кто же должен защищать честь Украины на Евровидении 2019? По этому поводу в социальных сетях разгорелись настоящие баталии. Многие, конечно же, считают, что самый идеальный кандидат на поездку в Тель-Авив - самая популярная в мире украинская группа KAZKA, чей хит "Плакала" продолжает "рвать" все возможные чарты и рейтинги.

"Я, конечно, с удовольствием послушаю новых участников, но все же буду болеть за KAZKA. И представлять Украину на Евровидении должен украиноязычный артист. Но если у KAZKA будет англоязычная песня для Евровидения, то это будет полный провал, как был полный провал с Kozak System! И я изменю свое решение в пользу украиноязычного исполнителя!" - заявил один из юзеров.

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Видео: YouTube/UA:Перший

Другие же уверены, что нужно наконец-то дать шанс TAYANNA, для которой этот Нацотбор станет уже третьим подряд!

"TAYANNA должна уже автоматом пройти, без конкурса, за упорство", - написала в Facebook Елена Полянна.

Видео: YouTube/

Еще одна категория меломанов пророчат победу в отборе "темным лошадкам", которыми, по их мнению, являются молодые исполнители. В частности, многие признаются, что будут болеть и слать sms-ки за VERA KEKELIA или даже за малоизвестного исполнителя с творческим псевдонимом KHAYAT (кто это такой и что у него общего со Святославом Вакарчуком - читайте в нашем большом материале).

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"Ну что ж, будем смотреть и болеть. А тем, кто не прошел - эмоции сжать в кулачке и работать над собой! И все у вас получится", - дала совет артистам Ирина Ангелова.

Напомним, оценивать выступления Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA, Brunettes Shoot Blondes, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, ANNA MARIA, BAHROMA, LETAY, КiRA MAZUR и KHAYAT в Нацотборе будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов, а ведущим конкурса станет несравнимый шоумен Сергей Притула.

Кстати, трек, с которым она выступит в Нацотборе на Евровидение 2019, 10 января презентовала KiRA MАZUR. Песня получила название "Дихати".