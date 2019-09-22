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"Це на все життя": Влад Яма зворушив зізнанням у річницю весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.09.2019 - 16:21
"Це на все життя": Влад Яма зворушив зізнанням у річницю весілля
Фото: Влад Яма (instagram.com/liliya_yama)

Хореограф опублікував архівне фото з коханою жінкою

Влад Яма не звик виставляти особисте життя на показ. Наприклад, він довго приховував факт одруження на своїй давній коханій Ліліані, а потім тільки через рік зізнався, що в їх родині сталося поповнення – народився син Леон. Хореограф і суддя Танців з зірками 2019 приховує обличчя 3-річного малюка і поки не готовий його показувати публіці, зате дружину-красуню – будь ласка!

Так, хореограф опублікував на своїй сторінці в Instagram весільне фото з коханою жінкою і присвятив їй зворушливу промову в річницю весілля. Пара познайомилася в одному з нічних клубів столиці. Влад і Ліля вже п'ять років живуть у законному шлюбі, і Яма сподівається, що їм вдасться пронести своє почуття через все життя.

"Рівно 5 років тому моя кохана стала моєю дружиною! Як же круто, що ми зустрілися колись в "Патіпа"... Вірю що це на все життя. Люблю!" - взалишив він зізнання для дружини.

&quot;Це на все життя&quot;: Влад Яма зворушив зізнанням у річницю весілля

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

Дружина Влада відповіла йому взаємністю. Під аналогічним фото вона залишила зізнання для чоловіка. "21.09.2014 ...Наш перший Ювілей! Всі кризи позаду, поїхали далі! Люблю, аж зуби зводить!" - оригінально підписала знімок Ліля.

В коментарях фолловери привітали подружжя зі знаменною датою і залишили компліменти для їх пари.

  • У Вас дуже красива дружина, Влад
  • Дуже красива пара!
  • Вітаю, ви дуже гарні
  • Дуже красива пара, сімейного щастя і любові вам
  • Вітаю! Ви чарівні!
  • Гарна пара!
  • Ви схожі зовні
  • Прекрасна пара! Прекрасна дата! Любові та взаєморозуміння на довгі роки

Скріншот коментарів

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