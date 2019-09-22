"Это на всю жизнь": Влад Яма растрогал признанием в годовщину свадьбы

Фото: Влад Яма (instagram.com/liliya_yama)

Хореограф опубликовал архивное фото с любимой женщиной

Влад Яма не привык выставлять личную жизнь на показ. Например, он долго скрывал факт женитьбы на своей давней возлюбленной Лилиане, а затем только спустя более года признался, что в их семье произошло пополнение – родился сын Леон. Хореограф и судья Танцев со звездами 2019 скрывает лицо 3-летнего малыша и пока не готов его показывать публике, зато жену-красавицу – пожалуйста!

Так, хореограф опубликовал на своей странице в Instagram свадебное фото с любимой женщиной и посвятил ей трогательную речь в годовщину свадьбы. Пара познакомилась в одном из ночных клубов столицы. Влад и Лиля уже пять лет являются законными супругами, и Яма надеется, что им удастся пронести свое чувство через всю жизнь.

"Ровно 5 лет назад моя любимая стала моей женой! Как же круто, что мы встретились когда-то в "Патипа"... Верю что это на всю жизнь. Люблю!" - оставил он признание для жены.

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

Супруга Влада ответила ему взаимность. Под аналогичным фото она оставила признание для мужа. "21.09.2014 ...Наш первый Юбилей! Все кризисы позади, поехали дальше! Люблю, аж зубы сводит!" - оригинально подписала она снимок.

В комментариях фолловеры поздравили супругов со знаменательной датой и оставили комплименты для их пары.

У Вас очень красивая супруга, Влад

Очень красивая пара!

Вітаю ви дуже гарні

Очень красивая пара, семейного счастья и любви вам

Вітаю! Ви чарівні!

Красивая пара!

Вы похожи внешне

Прекрасная пара! Прекрасная дата! Любви и взаимопонимания на долгие годы

Скриншот комментариев

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