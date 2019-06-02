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"Наче сестри": Ольга Сумська зачарувала мережу фото з красунею дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2019 - 17:16
"Наче сестри": Ольга Сумська зачарувала мережу фото з красунею дочкою
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Старшій дочці актриси виповнилося 29 років

52-річна Ольга Сумська - не тільки знаменита актриса, а й щаслива дружина і мати двох доньок. Днями, 1 червня, старшій доньці Народної артистки України, Антоніні Паперній виповнилося 29 років. Дівчина відсвяткувала день народження разом з мамою, а чарівними спільними знімками Сумська поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото именинниця позує в жіночному платті міді, білому з принтом у вигляді бабок. Тоня доповнила образ сріблястими босоніжками, а волосся красиво зібрала наверх.

&quot;Наче сестри&quot;: Ольга Сумська зачарувала мережу фото з красунею дочкою&quot;Наче сестри&quot;: Ольга Сумська зачарувала мережу фото з красунею дочкою

Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/olgasumska)

Її зіркова мама віддала перевагу елегантній сукні в підлогу з квітковим принтом. Вони обидві зображені з букетами квітів у руках і щасливими посмішками на обличчях. Кадри явно були зроблені в якомусь заміському ресторані.

"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ,ДОЦЯ! Незабутнє свято разом..Це щастя!" - зворушливо підписала публікацію Ольга.

&quot;Наче сестри&quot;: Ольга Сумська зачарувала мережу фото з красунею дочкою

Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, що вона також виховує 16-річну дочку Анну від шлюбу з Віталієм Борисюком. В цьому році дівчинка закінчила школу.

 

Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/olgasumska)

Підписники актриси приєдналися до привітань, а також засипали їх обох компліментами, запевняючи, що вони виглядають, ніби сестри, а не мати і дочка.

  • "Олю, які в тебе красуні!! Вітаю!"
  • "Як дві сестрички) Наша гордість!!! Вітаю"
  • "Справжні українські красуні"
  • "Красуні, хіба у такої мами будуть погані діти, Щастя вам"
  • "Дуже красива! копія мами! щастя вам!!!"
  • "Ольга, вітаємо вашу донечку з днем народження. Ніколи не перестаю захоплюватися вами і вашою родиною! Ви приголомшливі!!!!!!"
  • "Як же Ви схожі, дівчата. Красуні. Оля, Ви неймовірно прекрасна"
  • "Ви неймовірні, наче одна людина, але у різні часи ))) Зі святом доньки Вас, мамо)))"
  • "Така ж гарна, як і мама;)"
  • "Наче сестри. Вітання!"
  • "З іменинницею вас. Всіх благ їй і виконання всіх бажань. Ви дуже схожі, виглядаєте майже як сестри)))"
  • "Мама красуня і доня красуня"
  • "Які ви гарнюні, дівчатка"
  • "Яка доросла Тоня стала..."

Нагадаємо, Ольга Сумська у вишиванці разом з чоловіком заспівала на останньому дзвонику молодшої доньки Анни.

Раніше Ольга Сумська розповіла про маленьку онучку Єву, яку народила її старша дочка Антоніна Паперна. Маля вже багато разів бувала в Києві в гостях у бабусі.

До речі, донька Олі Сумської вразила стрункою фігурою у відвертій сукні.

"Яке щастя, що ви є!" Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь "Хвилюючий день": Сумська у вишиванці заспівала на останньому дзвонику дочки
Новини України Ольга Сумськадочь
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