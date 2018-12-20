"Це про Україну": KAZKA розповіді про сенс хіта "Плакала"

Відео: YouTube/KAZKA

Українська група KAZKA, яка зі своїм хітом "Плакала" неодноразово займала перші рядки українських і світових хіт-парадів, розповіла, про що знаменита пісня, а також чому вони віддають перевагу в своїй творчості українській мові. Про це йдеться в інтерв'ю музикантів для Harpers Bazaar.

За словами вокалістки колективу Олександри Зарицької, їх найвідоміша композиція була записана дуже швидко стала популярною завдяки своїй проникливості.

"Ми самі досі в шоці від такого успіху. "Плакала" була записана буквально за півгодини – швидко і легко. А щирість завжди відчувається і резонує в серцях, і неважливо, на якій мові вона звучить", - зізналася співачка.

Також дівчина зазначила, що в кожній композиції групи є частинка її самої, "Плакала" не стала винятком.

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"У кожній нашій пісні є трохи мене, і в "Плакала" теж. Нехай зовні я справляю враження абсолютно щасливої людини, бувають моменти, коли і у мене "Горять мости, горять і сліз моря", - висловилася Олександра.

Що стосується самого колективу, то на питання, чому музиканти воліють співати українською мовою, вони відзначили, що їх група є відображенням України та її долі.

"KAZKA – це ж не тільки про жіноче, це про Україну, про її долю. І нам приємно, що ми внесли свій маленький внесок у те, що тепер говорять про неї ще більше. А друга мова на порядку денному – англійська. Мені подобається, як я на ній звучу", - заявила артистка.

Раніше KAZKA вперше заспівала англійською і прокоментувала вихід пісні на іноземній мові.

Також учені знайшли помилку в кліпі групи KAZKA на пісню "Плакала". Виявилося, що музиканти зняли на відео не той квітка, про яку йдеться в пісні.

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Відео: РБК-Україна