Як це мило! Каменських в піжамі і без макіяжу розчулила ніжністю з малюком

Співачка не може натішитись цуценятами своєї собаки Мімі
Близько тижня тому в сім'ї Насті Каменських сталося поповнення - її улюблена собачка Мімі породи бішон фризі народила цуценят. Співачка не може натішитися чарівним білосніжним малюкам і часто мацає їх. Так, на нових домашніх кадрах вона показала солодкий ранок зі своїми пухнастиками.
Настя зображена без макіяжу і в рожевій піжамі. Артистка тримає на руках одного з цуценят і корчить на камеру милі личка.
"Unconditional love. Нехай ваші вихідні будуть такими ж солодкими, як це фото", - прокоментувала зворушливі фото Каменських.
Настя Каменських підкорила ніжними фото з цуценям (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники не змогли пройти повз і залишили багато зворушених коментарів.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в рожевому ажурному міні захопила фото на березі океану.
Також Настя Каменських поділилася романтичним фото з чоловіком Потапом. Співачка не поскупилася на компліменти для коханого чоловіка і розповіла, який же він насправді.