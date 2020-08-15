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Як це мило! Каменських в піжамі і без макіяжу розчулила ніжністю з малюком

Субота 15 серпня 2020 12:56
Як це мило! Каменських в піжамі і без макіяжу розчулила ніжністю з малюком
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Співачка не може натішитись цуценятами своєї собаки Мімі

Близько тижня тому в сім'ї Насті Каменських сталося поповнення - її улюблена собачка Мімі породи бішон фризі народила цуценят. Співачка не може натішитися чарівним білосніжним малюкам і часто мацає їх. Так, на нових домашніх кадрах вона показала солодкий ранок зі своїми пухнастиками.

Настя зображена без макіяжу і в рожевій піжамі. Артистка тримає на руках одного з цуценят і корчить на камеру милі личка.

"Unconditional love. Нехай ваші вихідні будуть такими ж солодкими, як це фото", - прокоментувала зворушливі фото Каменських.

Як це мило! Каменських в піжамі і без макіяжу розчулила ніжністю з малюкомЯк це мило! Каменських в піжамі і без макіяжу розчулила ніжністю з малюком

Настя Каменських підкорила ніжними фото з цуценям (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не змогли пройти повз і залишили багато зворушених коментарів.

  • Такі маленькі, так хочеться їх обійняти
  • Настя і тобі солодких вихідних. Хлопці робимо кожен собі солодкі спогади
  • Утютю який маленький
  • Яка класна собачка
  • Це нестерпно солодко! Too cute
  • Насть красуня
  • Який маленький лапусик)))
  • Ня Ня няшка
  • Гарна собачка
  • Так мило
  • Дуже натурально) Настя як завжди топ

Як це мило! Каменських в піжамі і без макіяжу розчулила ніжністю з малюком

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в рожевому ажурному міні захопила фото на березі океану.

Також Настя Каменських поділилася романтичним фото з чоловіком Потапом. Співачка не поскупилася на компліменти для коханого чоловіка і розповіла, який же він насправді.

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