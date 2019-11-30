Ось це розтяжка! Лілія Ребрик в ефектному комбінезоні сіла на шпагат в прямому ефірі

Лілія Ребрик тримає себе у чудовій фізичній формі. Вона демонструє відмінну розтяжку як вдома, так і на роботі, а перед ранковим ефіром навіть влаштовує п'ятихвилинну зарядку. Ведуча не упускає можливості станцювати з коханим чоловіком і навіть може дати фору професіоналам. У кожному прямому ефірі передачі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" вона з'являється в новому ефектному вбранні ( переважно від укаинских дизайнерів), і ні один образ ніколи не повторюється! Так, Лілія вирішила підкорити глядачів появою в стильному джинсовому комбінезоні, але справжнім сюрпризом для них став шпагат теледіви прямо посеред прямого ефіру.

Актриса і ведуча вибрала темно-синій джинсовий комбінезон з контрастною рожевою стрічкою і накладними кишенями на брюках. Рукави і кишені на грудях - вставки з рожевими квітами. Талію вона виділила тонким шкіряним корчневым пояском. Свій ефектний лук вона доповнила лаковими блискучими туфлями-човниками на тонкій шпильці.

У вухах Лілії – трендові великі сережки-кільця. Довершив екранний образ природний макіяж, завите волосся і фірмова посмішка зірки.

Лілія Ребрик ( фото: instagram.com/ranok_ua)

Поки співведучий Лілії, шоумен Анатолій Анатоліч читав новини, вона розташувалася .... під столом і влашувала невелику розминку. Лілія швидко і легко сіла на поздовжній шпагат, потім потягнулася рукою до носку, а після сіла на коліна, поклала у замок руки за спиною і прогулася.

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

Заради яскравого знімку до Лілії вирішив приєднатися і її співведучий. Разом вони розмістилися під столом. Кадр вийшов веселим і розслабленим.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик підкорила виходом у світ в незвичайному платті "з підсвіткою".