Таємна жіноча зброя: Лілія Ребрик в образі "кріпосної" підкорила грацією

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик також показала деталі романтичного образу

Лілія Ребрик не перестає дивувати шанувальників своїми талантами і, звичайно ж, образами. Українська актриса і телеведуча вирішила на цей раз поєднати одразу два своїх амплуа - і новий образ показати, і виступити в ролі актриси. При цьому "косплеїть" Ребрик героїню одного з найпопулярніших українських серіалів - "Кріпосна".

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Лілія опублікувала фото, на якому позує в "образі кріпачки"- трохи злякано піднісши палець до губ і склавши докупи руки. Зазначимо, що нещодавно стало відомо про продовження улюбленого серіалу. СТБ офіційно підтвердив інформацію. За словами керуючого директора телеканалу СТБ Людмили Семчук, зараз йде робота над сценарієм наступних 48 серій, після чого відбудеться кастинг на нових героїв. Прем'єра продовження улюбленого серіалу запланована на 2021 рік.

Так що Лілія вирішила підтримати цей "тренд": "#кріпосна #будьвтренді" - коротко підписала фото Лілія.

При цьому, як зазвичай, окремої уваги заслуговує образ телеведучої. Ребрик позує в плаття ніжного рожевого відтінку. При цьому верх сукні оформлений в "рубашечном стилі" - білі повітряні рукави, корсет і волани.

Свій образ Лілія доповнила фіолетовими човниками на тонкій шпильці. Вийшов дуже романтичний і ніжний повсякденний образ.

До речі, в розділі сторіз Лілія також опублікувала кумедне відео зі своїм співведучим Анатолій Анатолічем. На відео Лілія майстерно жонглює м'ячиками.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового образу:

"Ліля, ви як завжди на висоті"

"Дуже гарна) Вам так личить))"

"Ви як жавжди, гарна"

"Наш промінчик сонечка"

“Грація, подача, поведінка, манери, загадковий погляд і т. д. - вмієте правильно використовувати таємну жіночу зброю"

"Ви красуня"

“Дуже красива! Лілія, а куди ви діваєте свої вбрання?"

"Сукня надзвичайно крута!!!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик у розкішній сукні вразила виходом з чоловіком.