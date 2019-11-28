Фея краси і чарівності: Лілія Ребрик підкорила фігурою в сукні з неоновим підсвічуванням

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик назвала себе "доброю феєю"

Лілія Ребрик порадувала багатотисячну армію шанувальників неймовірним і навіть фантастичним перевтіленням. Українська телеведуча відвідала вечірку "Ніч химер", яку 27 листопада організував телеканал "Україна". Зазначимо, що Ребрик також є ведучою ранкового шоу цього каналу. На вечірці було чимало зірок українського шоу-бізнесу: Настя Каменскі і Потап, Оля Полякова, Павло Зібров, Анатолій Анатоліч, Ольга Сумська та багато інших. При цьому "щоб відповідати назві" святкової вечері зіркові гості серйозно підійшли до вибору вбрання. і влаштували справжній маскарад.

Ведуча Лілія Ребрик перевтілилася у Снігову королеву або ж в безстрашну принцесу Ельзу з мультфільму "Холодне серце". Перед камерами Лілія позував в дійсно незвичайному і добре продуманому вбранні голубого відтінку. Облягаюче плаття-тюльпан з масивною баскою чудово підкреслює фігуру телеведучої. Додатково талію окреслює блискучий пояс. Окремої уваги заслуговує мантія синього кольору, додатково декорована діодами. Через що образ Ребрик містично світився в темряві.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Вечірка під назвою "Ніч химер" від "Зірковий шлях" на каналі "Україна" в самому розпалі. Добра Фея (чи кого я Вам нагадую, пишіть у коментарях) - бажає Вам доброї ночі. До зустрічі в ефірі "Ранок з Україною", - підписала серію фото Лілія.

На вечірці Ребрик поспішила зробити фото з максимальною кількістю зіркових гостей.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Шанувальники Лілії також залишили свої коментарі з приводу її вбрання:

"Нічого собі,це ж просто бомба"

"Ельза))!"

"Дуже добра і красива фея"

"Чарівна красуня!!"

"Принцеса Луна"

"Люблю вас, Ви дуже гарна"

"Як завжди, неперевершена!"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

А от з самого ранку 28 листопада Ребрик повеселила передплатників "ноткою позитиву". Як з'ясувалося, гостей вечора розважав Павло Зібров. Багато записали відео його запального виступу.

Відео: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, на вечірці "Ніч химер" Каменських в прозорій сукні і масці-окулярах показала жаркий поцілунок з Потапом.