"Словами не передати": Олег Винник влаштував у Києві феєричне шоу (фото, відео)

Фото: сольний концерт Олега Винника (прес-служба)

Чим здивував українців один з найпопулярніших артистів країни

Цієї осені у топових українських артистів були заплановані великі сольні концерти в столичному Палаці спорту. 26 жовтня відгримів сольник "Королеви ночі" Олі Полякової, трохи раніше відбувся "вибуховий" концерт The Hardkiss, і ось прийшла черга зібрати 10-тисячну аудиторію улюбленцеві публіки, феномену української сцени Олегу Виннику. Артист вирішив порадувати шанувальників подвійним шоу - 7 і 9 листопада.

Фото: концерт Олега Винника в Палаці спорту (прес-служба)

Шоу "Ти в курсі" стало підсумком багатомісячної роботи артиста і його команди.

"У мене залишилися чудові враження. 10 тисяч людей в залі - це моя публіка і я точно знаю, що вони прийшли сюди не заради декорацій і не заради шоу. А в першу чергу для того, щоб через пісні отримати частинку любові і віддати її взамін", – поділився Винник.

Фото: концерт Олега Винника в Палаці спорту (прес-служба)

Спеціально для концерту співака на майданчику Палацу спорту встановили унікальну сорокаметрову сцену з логотипом OV, багаторівневий партер, динамічні конструкції, а також рухомі екрани у вигляді величезних кубів загальною площею 2 тисячі квадратних метрів.

Виконавець вразив глядачів яскравим світловим шоу і спецефектами, для чого було встановлено 120 тонн декорацій, 800 світлових приладів.

Фото: концерт Олега Винника в Палаці спорту (прес-служба)

За задумом режисера-постановника концертного шоу Сергія Неклєви столичні концерти Олега Винника урізноманітнили театралізованими і танцювальними номерами. Кожна пісня супроводжувалася ексклюзивної візуалізацією на екранах, що відображає окрему історію. У центрі всього дійства, звичайно ж, залишався артист, який навіть на масштабних майданчиках вміє взаємодіяти зі своїм глядачем.

Фото: концерт Олега Винника в Палаці спорту (прес-служба)

У мережі опубліковані сотні фото, відео і захоплених відгуків про концерт Олега Винника.

"Міць", "Вибухово", "Це було неймовірно", "Найкраще шоу", "Не перестаю дивуватися артистом", "Пишаюся кумиром", "Це було щось феєричне: шоу-програма у поєднанні з чудовою сценою і піснями Олега Винника - це словами не передати, там треба бути! Олег, дякую Вам і всій Вашій команді за мегакрутий концерт і атмосферу радості і щастя, яка панувала вчора в київському Палаці спорту! - написали в коментарях шанувальники співака.

Повітряні акробати додали особливий шарм виступу Олега Винника.

Не обійшлося й без повітряних куль, які сипалися на голови глядачів.

Співак виконав на концерті свої популярні хіти, які підспівував весь зал.

Зазначимо, що вже завтра, 9 листопада, Олег Винник повторить свій грандіозний виступ для киян. Телевізійну версію концерту напередодні новорічних свят покаже телеканал "Україна".

Нагадаємо, раніше в Палаці спорту відбувся сольний концерт Dan Balan - молдавського виконавця, який влаштував киянам неймовірне шоу з шаленою енергетикою.

Відео: РБК-Україна