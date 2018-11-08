"Словами не передать": Олег Винник устроил в Киеве феерическое шоу (фото, видео)

Фото: сольный концерт Олега Винника (пресс-служба)

Чем удивил украинцев один из самых популярных артистов страны

Этой осенью у топовых украинских артистов были запланированы большие сольные концерты в столичном Дворце спорта. 26 октября отгремел сольник "Королевы ночи" Оли Поляковой, чуть ранее прошел "взрывной" концерт The Hardkiss, и вот пришла очередь собрать 10-тысячную аудиторию любимцу публики, феномену украинской сцены Олегу Виннику. Артист решил порадовать поклонников двойным шоу - 7 и 9 ноября.

Фото: концерт Олега Винника во Дворце спорта (пресс-служба)

Шоу "Ты в курсе" стало итогом многомесячной работы артиста и его команды.

"У меня остались потрясающие впечатления. 10 тысяч людей в зале - это моя публика и я точно знаю, что они пришли сюда не ради декораций и не ради шоу. А в первую очередь для того, чтобы через песни получить частичку любви и отдать ее взамен", – поделился Винник.

Фото: концерт Олега Винника во Дворце спорта (пресс-служба)

Специально для концерта певца на площадке Дворца спорта установили уникальную сорокаметровую сцену с вращающимся логотипом OV, многоуровневый партер, динамические конструкции, а также движущиеся экраны в виде огромных кубов общей площадью 2 тысячи квадратных метров.

Исполнитель поразил зрителей ярким световым шоу и спецэффектами, для чего было установлено 120 тонн декораций, 800 световых приборов.

Фото: концерт Олега Винника во Дворце спорта (пресс-служба)

По задумке режиссера-постановщика концертного шоу Сергея Неклевы столичные концерты Олега Винника разнообразили театрализованными и танцевальными номерами. Каждая песня сопровождалась эксклюзивной визуализацией на экранах, отображающей отдельную историю. В центре всего действа, конечно же, оставался артист, который даже на масштабных площадках умеет взаимодействовать со своим зрителем.

Фото: концерт Олега Винника во Дворце спорта (пресс-служба)

В сети опубликованы сотни фото, видео и восторженных отзывов о концерте Олега Винника.

"Мощь", "Бомбически", "Это было невероятно", "Лучшее шоу", "Не перестаю удивляться артисту", "Горжусь кумиром", "Это было что-то феерическое: шоу-программа в сочетании с великолепной сценой и песнями Олега Винника - это словами не передать, там нужно быть! Олег, спасибо Вам и всей Вашей команде за мегакрутой концерт и атмосферу радости и счастья, которая царила вчера в киевском Дворце спорта! - написали в комментариях поклонники певца.

Воздушные акробаты добавили особый шарм выступлению Олега Винника.

Не обошлось и без воздушных шаров, которые сыпались на головы зрителей.

Певец исполнил на концерте свои популярные хиты, которые подпевал весь зал.

Отметим, что уже завтра, 9 ноября, Олег Винник повторит свое грандиозное выступление для киевлян. Телевизионную версию концерта в преддверии новогодних праздников покажет телеканал "Украина".

Напомним, ранее в Дворце спорта состоялся сольный концерт Dan Balan - молдавского исполнителя, который устроил киевлянам красочное шоу с бешеной энергетикой.

Видео: РБК-Украина