ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Словами не передать": Олег Винник устроил в Киеве феерическое шоу (фото, видео)

Lite » Звезды 08.11.2018 - 20:46
Фото: сольный концерт Олега Винника (пресс-служба)
Фото: сольный концерт Олега Винника (пресс-служба)

Чем удивил украинцев один из самых популярных артистов страны

Этой осенью у топовых украинских артистов были запланированы большие сольные концерты в столичном Дворце спорта. 26 октября отгремел сольник "Королевы ночи" Оли Поляковой, чуть ранее прошел "взрывной" концерт The Hardkiss, и вот пришла очередь собрать 10-тысячную аудиторию любимцу публики, феномену украинской сцены Олегу Виннику. Артист решил порадовать поклонников двойным шоу - 7 и 9 ноября. 

&quot;Словами не передать&quot;: Олег Винник устроил в Киеве феерическое шоу (фото, видео)

Фото: концерт Олега Винника во Дворце спорта (пресс-служба)

Шоу "Ты в курсе" стало итогом многомесячной работы артиста и его команды. 

"У меня остались потрясающие впечатления. 10 тысяч людей в зале - это моя публика и я точно знаю, что они пришли сюда не ради декораций и не ради шоу. А в первую очередь для того, чтобы через песни получить частичку любви и отдать ее взамен", – поделился Винник.

&quot;Словами не передать&quot;: Олег Винник устроил в Киеве феерическое шоу (фото, видео)

Фото: концерт Олега Винника во Дворце спорта (пресс-служба)

Специально для концерта певца на площадке Дворца спорта установили уникальную сорокаметровую сцену с вращающимся логотипом OV, многоуровневый партер, динамические конструкции, а также движущиеся экраны в виде огромных кубов общей площадью 2 тысячи квадратных метров.

Исполнитель поразил зрителей ярким световым шоу и спецэффектами, для чего было установлено 120 тонн декораций, 800 световых приборов. 

 

Фото: концерт Олега Винника во Дворце спорта (пресс-служба)

По задумке режиссера-постановщика концертного шоу Сергея Неклевы столичные концерты Олега Винника разнообразили театрализованными и танцевальными номерами. Каждая песня сопровождалась эксклюзивной визуализацией на экранах, отображающей отдельную историю. В центре всего действа, конечно же, оставался артист, который даже на масштабных площадках умеет взаимодействовать со своим зрителем.

&quot;Словами не передать&quot;: Олег Винник устроил в Киеве феерическое шоу (фото, видео)

Фото: концерт Олега Винника во Дворце спорта (пресс-служба)

В сети опубликованы сотни фото, видео и восторженных отзывов о концерте Олега Винника. 

"Мощь", "Бомбически", "Это было невероятно", "Лучшее шоу", "Не перестаю удивляться артисту", "Горжусь кумиром", "Это было что-то феерическое: шоу-программа в сочетании с великолепной сценой и песнями Олега Винника - это словами не передать, там нужно быть! Олег, спасибо Вам и всей Вашей команде за мегакрутой концерт и атмосферу радости и счастья, которая царила вчера в киевском Дворце спорта! - написали в комментариях поклонники певца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksandr Gusev (@gusev_oleksandr)

Воздушные акробаты добавили особый шарм выступлению Олега Винника. 

Не обошлось и без воздушных шаров, которые сыпались на головы зрителей. 

Певец исполнил на концерте свои популярные хиты, которые подпевал весь зал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksandr Gusev (@gusev_oleksandr)

 

Отметим, что уже завтра, 9 ноября, Олег Винник повторит свое грандиозное выступление для киевлян. Телевизионную версию концерта в преддверии новогодних праздников покажет телеканал "Украина".

Напомним, ранее в Дворце спорта состоялся сольный концерт Dan Balan - молдавского исполнителя, который устроил киевлянам красочное шоу с бешеной энергетикой. 

Видео: РБК-Украина

Новости Украины КиевконцертОлег Винник
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь