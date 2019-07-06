Як зворушливо! Влад Топалов заспівав Регіні Тодоренко на весіллі (відео)

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Топалов і Тодоренко знову захопили мережу чуттєвими відео

Весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова, яке відбулося 3 липня у Соренто, викликало у шанувальників справжній ажіотаж, який не вщухає й донині. Зіркова пара обрала для медового місяця Грецію, і скоро численні шанувальники напевно побачать яскраві фото від молодят-мандрівників, а поки - можуть насолодитися новими кумедними і зворушливими відео з весільної церемонії. Кадри опубліковані в Instagram молодих подружжя.

На першому ролику Влад в білосніжному елегантному піджаку і в чорних брюках чуттєво співає для Регіни під акомпанемент клавішних. Наречена у вільній повітряній весільній сукні зачудовано хитається в такт і буквально світиться від радості, слухаючи англомовну пісню у виконанні коханого. Пара сходиться та обнімається.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко на весіллі та перед (Фото: скріншот)

"Костюм знайшовся!" - жартівливо підписав Влад чуттєвий ролик.

Відео: instagram.com/vladtopalovofficial

Користувачі мережі захоплюються милим відео і бажають молодятам величезного щастя, а їх сім'ї - поповнення.

Найкльовіша, класна, гарна пара на естраді;

Ви такі милі, так приємно спостерігати за вашою парою. Вітаю вас із днем весілля;

Супер! Щастя вам і ще діточок!

Вітаю! Дуже гарно заспівав! Ви з Регіною молодці!

Аааа, як зворушливо!

Які ви круті! Щастя вам і любові;

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Також Регіна виклала в мережі смішне відео, яке показує її передвесільні хвилювання. Кумедний ролик днями вже "показувався" в інтернеті, але незабаром був знятий. Тепер зірка тревел-шоу знову опублікувала цю "школу акторської майстерності".

"На це відео відображені всі стадії дебілізму, які відчуває жінка, будучи нареченою, готуючись до свята! Буквально за пару годин до церемонії починається психоз і цілковите розщеплення особистості (привіт, Біллі Мілліган): все валиться з рук, хочеться плакати і сміятися одночасно, хочеться пити і випивати, в якийсь момент все дратує, і ось ти закриваєшся у вбиральні одна, дивишся на себе в дзеркало і думаєш: "Йо-майо, я - наречена" І холодний піт на лобі проступає! Незрозуміло тільки , від чого така реакція?" - підписала Регіна відео

На ньому зірка бере участь у весільній фотосесії для російського журналу.

Відео: instagram.com/reginatodorenko

Також Регіна показала в Instagram вже "готовий" ролик - що вийшло з весільної фотосесії.

Тодоренко подякувала всіх "за цю нереальну можливість приміряти самі шикарні весільні сукні та відчути себе попелюшкою!"

Відео: instagram.com/reginatodorenko

Шанувальники купають Регіну в компліментах і не втомлюються повторювати, наскільки вона чарівна в своєму щасті, та ще й в чудових весільних вбраннях.

Бусинка моя, обожнюю тебе! Ти неймовірна красуня;

Прям як Сара Джессіка Паркер для Vogue в "Секс у великому місті";

Зйомка кльова, Регіна, ви супер!

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Як повідомлялося раніше, на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова побувала також і Леся Нікітюк. Вона навіть зловила стильний букет нареченої і захопила своїм чином в короткій сукні.

Також ми писали про те, що Регіна Тодоренко вразила схожістю з мамою на яскравому фото, передвесільний день мати з дочкою провели разом.