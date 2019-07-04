Леся Нікітюк на весіллі Тодоренко і Топалова зловила букет нареченої (фото)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк також залишила зворушливе привітання Регіні і Владу

Леся Нікітюк нарешті показала деталі свого образу з весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова, яке пройшло 3 липня в італійському курортному містечку Сорренто. Пишне торжество пройшло на території розкішної вілли, де зібралися десятки гостей, серед яких – і Леся. Зазначимо, що Нікітюк і Тодоренко здружилися ще під час зйомок шоу "Орел і Решка". Тоді дівчата були співведучими. Після вона розійшлися під іншим проектам, але продовжують спілкуватися.

Так, на своїй instagram-сторінці Леся опублікувала нове фото в дуже романтичному образі. Ніикітюк позує в білосніжному міні-плаття з довгими рукавами в оборках. Сукня щедро декоровано дрібним флористичним принтом. З аксесуарів – маленька червона сумочка. Волосся завите у великі локони. А в руках Леся тримає весільний букет!

"My congratulations! Останній раз твої очі так сяяли, коли ми в 2015-му купили 10 кг устриць в Намібії. Будь щаслива, і хай буде здоровий маленький Мі", - зворушливо привітала свою колегу і подругу Нікітюк, згадавши також і синочка Регіни і Влада – Михайла.

Леся Нікітюк на весіллі Тодоренко і Топалова з букетом нареченої (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Більш того, Нікітюк активно знімала відео під верея весілля Регіни і Влада. Наприклад, Леся зазначила, що Влад присвятив Регіні романтичну пісню і заспівав наживо. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Нагадаємо, подружка нареченої Аліна Астровська розповіла, як пройшло весілля Тодоренко і Топалова. Ведуча записала коротке відео, на якому не може приховати емоцій. Астровська зізналася, що навіть порвала одне плаття.

Але найголовніше - в мережі вже з'явилися перші фото з весілля Регіни і Влада! Щаслива пара позує на балконі вілли, де проходило їх весілля. На тлі - розкішний зелений пейзаж. Проте в центрі уваги, звичайно ж, сукня нареченої. Регіна позує в невагомому білому платті, декорованому вуаллю, а також пікантною зоною декольте.