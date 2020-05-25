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Це так мило: дочка Ольги Сумської показала першу прогулянку з новонародженим сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2020 - 16:29
Це так мило: дочка Ольги Сумської показала першу прогулянку з новонародженим сином
Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Щаслива матуся зворушила мережу фото з коляскою

Старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна нещодавно стала мамою вдруге - 21 квітня вона народила своєму чоловікові, російському актору Володимиру Ягличу сина. Ім'я малюка вони поки що не розкривають - раніше зоряна бабуся зізналася, що 2-річна онука Єва називає його просто "хлопчик".

29-річна Тоня вже цілком одужала після пологів і порадувала шанувальників першим кадром з прогулянки з синочком, якому вже виповнився місяць. Так як погода стоїть прохолодна і похмура, актриса добре одяглася - у джинси і теплу кофту, а зверху ще й накинула куртку, не забувши і про шапку.

Паперна відображена на доріжці під ліхтарем, тримаючи за ручку коляску і ніжно дивлячись на лежачого в ній малюка. Зазначимо, що дівчина вже може похвалитися помітно стрункими після пологів формами. Публікацію вона супроводила лаконічним сердечком.

Це так мило: дочка Ольги Сумської показала першу прогулянку з новонародженим сином

Фото: Антоніна Паперна з сином (instagram.com/tonya_papernaya)

Раніше Тоня розчулила мережу щасливим сімейним кадром, на якому її чоловік підкинув маленьку Єву в повітря, а та розкинула руки і весело сміється. Пара довгий час не показувала обличчя дочки і лише після оголошення про другу вагітність Паперної знялася у спільній фотосесії з Євою.

Це так мило: дочка Ольги Сумської показала першу прогулянку з новонародженим сином

Фото: Володимир Яглич з дочкою (instagram.com/tonya_papernaya)

Розчулені шанувальники почали вітати сімейство з поповненням і бажати їм всього найкращого в коментарях.

  • Тепер у вас сім'ї рівність, батькова принцеса і мамин захисник. Вітаю, бажаю всім здоров'я!
  • Вітаю з новим членом сім'ї
  • Вітаємо,маму і малюка
  • Вітаю з поповненням
  • Красиве фото
  • Вітаю ростіть здоровенькие і щасливі!
  • Вітаю! Хай зростанні здоровеньким
  • Вітаю! Ростіть здоровенькі і щасливенькі на радість і втіху всім рідним!
  • Вітаю!!! Ура, продовження самого красивого роду!!!

Це так мило: дочка Ольги Сумської показала першу прогулянку з новонародженим синомЦе так мило: дочка Ольги Сумської показала першу прогулянку з новонародженим сином

Скріншот коментарів

Раніше вагітна дочка Ольги Сумської зворушила ніжним фото, яке зробила її дворічна дочка Єва.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Ольга Сумськадочь
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