ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це любов: Хайді Клум засипала мережу романтичними світлинами з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.03.2019 - 21:33
Це любов: Хайді Клум засипала мережу романтичними світлинами з коханим
Хайді Клум і Том Каулітц (фото: instagram.com/heidiklum)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель і її коханий продовжують подорож по Китаю

45-річна супермодель Хайді Клум, яка в грудні цього року побралася з 29-річним музикантом Томом Каулитцем, схоже, по-справжньому закохана. На цьому тижні пара відправилася у Гонконг, звідки невпинно тішить шанувальників новими фотографіями романтичного характеру. Ось вони обіймаються на тлі розкішного вигляду, ось гуляють вулицями, п'ють пиво в маленькому кафе, катаються на кораблі, фотографуються на тлі архітектурних пам'яток...

Хайді Клум

Це любов: Хайді Клум засипала мережу романтичними світлинами з коханим

Хайді Клум і Том Каулітц

Кожен спільний знімок пари світиться щастям і любов'ю. Що, звичайно ж, не може не радувати шанувальників Хайді. "Як же це прекрасно!", "Це була чудова ідея – відправитися туди. Хто автор?", "Вау, круто", "Гонконг – дійсно класне місце для відвідування і проведення відпустки", "Мої вітання!", "Вихідні... Насолоджуйтеся ними повною мірою, вони швидко летять", "найсолодше фото назавжди", "Ви така класна пара", – подібними коментарями невпинно засипають Хайді передплатники.

Це любов: Хайді Клум засипала мережу романтичними світлинами з коханим

Це любов: Хайді Клум засипала мережу романтичними світлинами з коханим

Хайді Клум також показала пікантні фото з Гонконгу

Треба зазначити, що Клум, яка не боїться оголювати свої почуття, не менш відверта і в знімках – красуня не боїться ділитися самими інтимними моментами. Багато кадрыв носять вельми сексуальний характер.

Так, фото з готелю, де вона стоїть в одних трусиках, наробила багато шуму в мережі. Не менш відверто виглядають і спільні фото пари з тієї ж серії, де Хайді і Тому позують напівоголеними, або де лежать в ліжку і дивляться телешоу... Але, безумовно, така активність Хайді йде тільки на користь її популярності в мережі – зараз на її сторінку в Instagram підписані вже більше 6 мільйонів чоловік.

Це любов: Хайді Клум засипала мережу романтичними світлинами з коханим

Це любов: Хайді Клум засипала мережу романтичними світлинами з коханим

До речі, нещодавно світ сколихнула ще одна новина – про "п'яту вагітність" Хайді. Так, на відео, якими раніше ділилася з підписниками знаменита німецька модель, явно видно кругленький животик. Але сама Хайді поки що не поспішає з офіційними заявами, насолоджуючись канікулами з коханим.

Нагадаємо, зірка "Ігри престолів" позувала для модного глянцю в розкішних нарядах.

А також повідомляли, що Пенелопа Крус блищала на обкладинках іспанського Vogue Chanel і Versace.

Юна модель: маленька донька Гайтани дебютувала на подіумі Ангельська краса: "гарячі" фото нових офіційних посланниц Victoria's Secret
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся