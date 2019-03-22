Це любов: Хайді Клум засипала мережу романтичними світлинами з коханим

Хайді Клум і Том Каулітц (фото: instagram.com/heidiklum)

Супермодель і її коханий продовжують подорож по Китаю

45-річна супермодель Хайді Клум, яка в грудні цього року побралася з 29-річним музикантом Томом Каулитцем, схоже, по-справжньому закохана. На цьому тижні пара відправилася у Гонконг, звідки невпинно тішить шанувальників новими фотографіями романтичного характеру. Ось вони обіймаються на тлі розкішного вигляду, ось гуляють вулицями, п'ють пиво в маленькому кафе, катаються на кораблі, фотографуються на тлі архітектурних пам'яток...

Хайді Клум і Том Каулітц

Кожен спільний знімок пари світиться щастям і любов'ю. Що, звичайно ж, не може не радувати шанувальників Хайді. "Як же це прекрасно!", "Це була чудова ідея – відправитися туди. Хто автор?", "Вау, круто", "Гонконг – дійсно класне місце для відвідування і проведення відпустки", "Мої вітання!", "Вихідні... Насолоджуйтеся ними повною мірою, вони швидко летять", "найсолодше фото назавжди", "Ви така класна пара", – подібними коментарями невпинно засипають Хайді передплатники.

Хайді Клум також показала пікантні фото з Гонконгу

Треба зазначити, що Клум, яка не боїться оголювати свої почуття, не менш відверта і в знімках – красуня не боїться ділитися самими інтимними моментами. Багато кадрыв носять вельми сексуальний характер.

Так, фото з готелю, де вона стоїть в одних трусиках, наробила багато шуму в мережі. Не менш відверто виглядають і спільні фото пари з тієї ж серії, де Хайді і Тому позують напівоголеними, або де лежать в ліжку і дивляться телешоу... Але, безумовно, така активність Хайді йде тільки на користь її популярності в мережі – зараз на її сторінку в Instagram підписані вже більше 6 мільйонів чоловік.

До речі, нещодавно світ сколихнула ще одна новина – про "п'яту вагітність" Хайді. Так, на відео, якими раніше ділилася з підписниками знаменита німецька модель, явно видно кругленький животик. Але сама Хайді поки що не поспішає з офіційними заявами, насолоджуючись канікулами з коханим.

Нагадаємо, зірка "Ігри престолів" позувала для модного глянцю в розкішних нарядах.

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