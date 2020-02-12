Це ж не вдома у ванній: Слава Камінська розповіла про зйомки у відвертих сценах

Руда Слава Камінська з групи НеАнгели - та ще інтриганка і не дає своїм численним шанувальникам нудьгувати. Співачка, яка днями викликала суперечки в мережі про свою можливу вагітність, виклавши фото з помітно кругленьким животиком, виступила в ролі актриси - зірка зіграла у фільмі "Гола правда". В інтерв'ю Viva артистка розповіла про зйомки у відвертих сценах і свою героїню.

Зазначимо, що Камінська зіграла в картині роль... повії.

"Її звуть Свєта і вона сповідує найдавнішу професію. Рішуча, впевнена в собі, максимально відверта і нахабна. У її житті існує дві думки: її особиста і неправильна", - зазначила співачка.

Про колег по знімальному майданчику:

Коли я була в кадрі одягнена, було дуже навіть комфортно. А взагалі, я актриса зі стажем, це аж друга моя кіноробота. Якщо на зйомках кіно завжди так добре, то я готова зніматися частіше. На майданчику ми познайомилися з Ксенією Мішиной – молода талановита актриса, з якою в кадрі відчуваєш себе впевнено. Раджу продюсерам звернути увагу на такий тандем (сміється).

В трейлері звучить ваша фраза «Козли повинні ходити з великими рогами». Чи вважаєте ви так само в реальному житті?

У житті виховую в собі прийняття і терпимість – намагаюся нікого не засуджувати. Козли – це відносне поняття. Часто для певного типу жінок чоловік з негідною поведінкою – межа мріянь. Впевнена, і у вас є такі приклади. Козли нікому нічого не винні, окрім як обходити мене стороною.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Що краще — гола правда чи вдало причесана брехня?

Ох, про вдало причесану брехню я знаю навіть більше, ніж хотілося б.

Правда завжди краще, в будь-якому вигляді. Я обожнюю чесних, відкритих, без скелетів у шафі. В еру Інстаграма, еру завжди «красивих і успішних» такі зустрічаються, на жаль, все рідше.

Як відбувається зйомка ню-сцен?

Це комерційна таємниця (сміється). Чи було мені комфортно роздягатися? Не завжди. Чи соромилася я? Звичайно, це ж не вдома у ванній, а на знімальному майданчику, де на тебе дивляться багато людей. Але така професія – заради мистецтва можна все.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська збентежила фото з чоловіком в джакузі. Співачці відразу ж приписали новий роман.