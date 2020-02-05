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Така доросла і красива: Слава з НеАнгелів показала свою доньку-модницю

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2020 - 12:29
Така доросла і красива: Слава з НеАнгелів показала свою доньку-модницю
Фото: Слава Камінська з донькою (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники співачки прийшли в захват від стильного малятка Лаури

Учасниця дуету НеАнгели Слава Камінська після розлучення з чоловіком багато часу присвячує дітям - синові Леонарду і доньці Лаурі. Нещодавно співачка разом з дітьми чудово відпочила на Балі, але вже повернулася до робочих буднів. Вона частенько тішить шанувальників новими кадрами з діточками - так, нещодавно артистка потішила всіх історією про те, що її донька хоче стати "зіркою, як мама", коли виросте. А на новому знімку чотирирічна дівчинка стала справжньою модницею.

Слава опублікувала яскравий знімок з Лаурою, яка ефектно позує в стильному зимовому образі. Дівчинка приміряла вузькі чорні брюки, червоне з чорним оздобленням пальто і трендовий червоний берет. Завершують елегантний лук сонцезахисні окуляри і модна сумочка через плече, а також світлі штучні косички.

Камінська поділилася й історією створення цього яскравого образу.

Така доросла і красива: Слава з НеАнгелів показала свою доньку-модницю

Фото: Слава Камінська показала стильну доньку (instagram.com/babaslavka)

"Збираємося на зйомку. - Мама , я хочу бути , як моя подруга Ліза ( подруга Ліза віщає в попередньому пості) Мама Лізи вислала нам наряд. Моя маленька доросла Лаура", - з гордістю прокоментувала артистка.

Користувачі мережі тут же засипали маленьку модницю захопленими коментарями.

  • Така вже доросла і красииивая
  • Йоу яка Бейба
  • Стильна крихта
  • Дуже крута малятко
  • Коли вона встигла так вирости???))) класна ))
  • Дуже красиво
  • Милаха
  • Володарка сердець
  • Стиляжка
  • Красуня
  • Мамина модниця))) милашка
  • Ця дівчинка це щось. артистка!
  • Стильна лялечка
  • Моднявочка стильна

Така доросла і красива: Слава з НеАнгелів показала свою доньку-модницю

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, нова обраниця екс-дружина Слави Едгара Камінського розповіла про їхній роман.

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