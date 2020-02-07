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"Знову доктор?" Слава Камінська заінтригувала фото з чоловіком в джакузі

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2020 - 12:27
"Знову доктор?" Слава Камінська заінтригувала фото з чоловіком в джакузі
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка спровокувала чутки про новий роман

Руденька Слава з НеАнгелів після розлучення з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським не стала сумувати - артистка багато часу проводить з дітьми, працює і не забуває відпочивати. Нещодавно нова кохана її екс-чоловіка, арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Багата розговорилася з журналістами про їхній роман і відносини. Можливо, у відповідь на це співачка поділилася в мережі пікантним знімком, який відразу ж спровокував чутки про те, що у неї з'явився новий обранець.

Слава опублікувала в Instagram фото з джакузі, в якому вона перебуває з привабливим чоловіком. Причому саме він зробив селфи, а артистка відображена на задньому плані в купальнику і з рушником на голові.

"@dr.rogozinskij ви відмінний фахівець, але фотограф такий собі. Єдина нормальна фотка і то нормальний на ній тільки Ви. Боюся преса не оцінить", - жартівливо прокоментувала кадр Камінська.

&quot;Знову доктор?&quot; Слава Камінська заінтригувала фото з чоловіком в джакузі

Фото: Слава Камінська з доктором (instagram.com/babaslavka)

Зазначимо, що чоловік на фото - ортопед Валентин Рогозинський.

Не дивно, що подібний кадр викликав бурхливі обговорення серед підписників співачки.

"Хороший хлопець!!! Почому?" - відреагувала Леся Нікітюк.

Не залишився осторонь і сам герой провокаційного фото.

"Не кожен день роблю фото в джакузі. преса знову нас буде одружувати?)" - прокоментував Валентин.

&quot;Знову доктор?&quot; Слава Камінська заінтригувала фото з чоловіком в джакузі

Скріншот коомментариев (instagram.com/babaslavka)

Фолловери ж жартують, що Слава знову вибрала собі доктора і відзначають, що він досить симпатичний.

  • Знову доктор ?Щож таке ))))
  • Від молодець БабаСлавка, щиро рада
  • Зате у який гарненький
  • Нормальна фотка. Самі класні фотки спонтанні
  • Скоро цей доктор теж стане суперзіркою інстаграмма з онлайн прийомами там всякими... ;)
  • Знову доктор
  • А доктор реально найкрутіший ортопед!
  • Такий брутал в басика...чого не скажеш по фото на сторінці... приндитися поруч з такою дамою!!! Ох і павичі ))))
  • Красень

&quot;Знову доктор?&quot; Слава Камінська заінтригувала фото з чоловіком в джакузі

Скріншот коомментариев (instagram.com/babaslavka)

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