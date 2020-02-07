"Знову доктор?" Слава Камінська заінтригувала фото з чоловіком в джакузі

Співачка спровокувала чутки про новий роман
Руденька Слава з НеАнгелів після розлучення з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським не стала сумувати - артистка багато часу проводить з дітьми, працює і не забуває відпочивати. Нещодавно нова кохана її екс-чоловіка, арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Багата розговорилася з журналістами про їхній роман і відносини. Можливо, у відповідь на це співачка поділилася в мережі пікантним знімком, який відразу ж спровокував чутки про те, що у неї з'явився новий обранець.
Слава опублікувала в Instagram фото з джакузі, в якому вона перебуває з привабливим чоловіком. Причому саме він зробив селфи, а артистка відображена на задньому плані в купальнику і з рушником на голові.
"@dr.rogozinskij ви відмінний фахівець, але фотограф такий собі. Єдина нормальна фотка і то нормальний на ній тільки Ви. Боюся преса не оцінить", - жартівливо прокоментувала кадр Камінська.
Фото: Слава Камінська з доктором (instagram.com/babaslavka)
Зазначимо, що чоловік на фото - ортопед Валентин Рогозинський.
Не дивно, що подібний кадр викликав бурхливі обговорення серед підписників співачки.
"Хороший хлопець!!! Почому?" - відреагувала Леся Нікітюк.
Не залишився осторонь і сам герой провокаційного фото.
"Не кожен день роблю фото в джакузі. преса знову нас буде одружувати?)" - прокоментував Валентин.
Скріншот коомментариев (instagram.com/babaslavka)
Фолловери ж жартують, що Слава знову вибрала собі доктора і відзначають, що він досить симпатичний.
Скріншот коомментариев (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів показала свою доньку-модницю Лауру в стильному прикиді.