Это же не дома в ванной: Слава Каминская рассказала о съемках в откровенных сценах

Рыжая Слава Каминская из группы НеАнгелы - та еще интриганка и не дает своим многочисленным поклонникам скучать. Певица, которая на днях вызвала споры в сети о своей возможной беременности, выложив фото с заметно округлившимся животиком, выступила в роли актрисы - звезда сыграла в фильме "Голая правда". В интервью Viva артистка рассказала о съемках в откровенных сценах и своей героине.

Отметим, что Каминская сыграла в картине роль... проститутки.

"Ее зовут Света и она исповедует древнейшую профессию. Дерзкая, уверенная в себе, максимально откровенная и наглая. В ее жизни существует два мнения: ее личное и неправильное", - отметила певица.

О коллегах по съемочной площадке:

Когда я была в кадре одета, было очень даже комфортно. А вообще, я актриса со стажем, это аж вторая моя киноработа. Если на съемках кино всегда так хорошо, то я готова сниматься чаще. На площадке мы познакомились с Ксенией Мишиной – молодая талантливая актриса, с которой в кадре чувствуешь себя уверенно. Советую продюсерам обратить внимание на такой тандем (смеется).

В трейлере звучит ваша фраза «Козлы должны ходить с большими рогами». Считаете ли вы так же в реальной жизни?

В жизни воспитываю в себе принятие и терпимость – стараюсь никого не осуждать. Козлы – это же относительное понятие. Часто для определенного типа женщин мужчина с недостойным поведением – предел мечтаний. Уверена, и у вас есть такие примеры. Козлы никому ничего не должны, кроме как обходить меня стороной.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Что лучше — голая правда или удачно причесанная ложь?

Ох, про удачно причесанную ложь я знаю даже больше, чем хотелось бы.

Правда всегда лучше, в любом виде. Я обожаю честных, открытых, без скелетов в шкафу. В эру Инстаграма, эру всегда «красивых и успешных» такие встречаются, к сожалению, все реже.

Как происходит съемка ню-сцен?

Это коммерческая тайна (смеется). Было ли мне комфортно раздеваться? Не всегда. Стеснялась ли я? Конечно, это же не дома в ванной, а на съемочной площадке, где на тебя смотрят много людей. Но такова профессия – ради искусства можно все.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава Каминская обескуражила фото с мужчиной в джакузи. Певице тут же приписали новый роман.