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Оце декольте! Дженніфер Лопес вразила пишними формами в розкішній сукні від Elie Saab

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2020 - 22:25
Оце декольте! Дженніфер Лопес вразила пишними формами в розкішній сукні від Elie Saab
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Актриса отримала нову нагороду

Дженніфер Лопес продовжує збирати нагороди і премії, а також демонструвати своє розкішне тіло. Цтого разу вона удостоїлася звання «Краща актриса другого плану» за роль у фільмі «Стриптизрши» від LA Film Critics Association. Радісну новину актриса повідомила шанувальникам у своєму мікроблозі, заодно показавши масу кадрів з розкішного івенту. На фото вона позиурет разом з метрами індустрії – знаменитим іспанським режисером Педро Альмадоваром, а також американським режисером Грегорі Навою.

Оце декольте! Дженніфер Лопес вразила пишними формами в розкішній сукні від Elie SaabОце декольте! Дженніфер Лопес вразила пишними формами в розкішній сукні від Elie SaabДженніфер стала тріумфатором вечора (фото: instagram.com/jlo)

«Приголомшлива ніч з цими двома легендами!!! Грегорі Нава, я люблю тебе більше всяких слів... Ти не тільки подарував мені Селену, ти взяв мене в мій перший фільм, і непохитна впевненість в мене завжди зворушує моє серце і завжди надихає мене бути краще кожного дня!!! Педро Альмодовар, яка честь нарешті зустрітися з ним!! Його фільми надихали мене протягом багатьох років! Велике спасибі за вашу дивовижну роботу і вашу артистичну душу», – написала розчулена зірка

Оце декольте! Дженніфер Лопес вразила пишними формами в розкішній сукні від Elie SaabСпівачка виглядала просто чарівно (фото: instagram.com/jlo)

На вечір вона одягла довгу сукню небесно-блакитного відтінку від одного зі своїх улюблених модельєрів – Елі Сааба. Вбрання з пишними рукавами-ліхтариками і відвертим декольте зробило Дженніфер просто чарівною і підкреслило її тонку талію і розкішні груди. Доповнили образ прикраси з дорогоцінними каменями. Завершували його «мокра» укладка – волосся Лопес зібрала у високий пучок. А також макіяж в блакитних тонах.

Оце декольте! Дженніфер Лопес вразила пишними формами в розкішній сукні від Elie SaabДженніфер і Алекс (фото: instagram.com/jlo)

Фолловери зірки залишилися в захваті, написавши улюбленій актрисі масу компліментів. Коханий співачки та актриси Алекс Родрігес супроводжував її на церемонії. А після, гордий успіхами майбутньої дружини, виклав собі в сторіз декілька фото і відео з нею.

Щасливі разом: Дженніфер Лопес розчулила сімейними фото з чоловіком і дітьми В однакових піжамах і з дітьми: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зворушили сімейними фото
Новини України Дженніфер Лопес
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