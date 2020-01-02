Щасливі разом: Дженніфер Лопес розчулила сімейними фото з чоловіком і дітьми

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка показала, як зустріла Новий рік

Дженніфер Лопес, яка кожну вільну хвилину намагається провести з сім'єю, новорічні свята також зустріла у колі близьких. Вона опублікувала пост, де показала теплі кадри, зроблені в святкову ніч. На них позує сама Дженніфер, її наречений Алекс Родрігес, а також їх діти від попередніх шлюбів і друзі. «Новорічний вечір», – коротко написала зірка.

Дженніфер з сім'єю

Цікаво, що вся сім'я у вбраннях вибрала один дрес-код – чорно-білий. Дженніфер одягнена в чорне плаття без рукавів, яка доповнила масивним браслетом, а також великими круглими сережками та обідком у волоссі. До речі, зачіска зірки стала трохи іншою – волосся вона висвітлила і підстригла. Виглядає вона щасливою і сяючою. Алекс віддав перевагу класиці, надівши костюм з білою сорочкою. А діти – сорочки та футболки. Всі вони обіймаються на тлі ялинки, випромінюючи позитив і радість.

Алекс в свою чергу також виклав масу спільних з Дженніфер і дітьми фото. А також відео з ресторану, в якому родина відзначала подія.

Нагадаємо, Дженніфер і Алекс побралися в березні 2019-го, а восени відзначили заручини розкішним торжеством для самих близьких. Тепер шанувальники чекають церемонію одруження. Правда, пара не вказала точну дату. В інтерв'ю Лопес розповіла, що вони з Родрігесом не хочуть поспішати з такою важливою подією. Адже все повинно бути зроблено на найвищому рівні, організація урочистостей вимагає маси сил і часу. А вони обидва зайняті масою проектів і поки що не можуть приділити належну увагу весіллі. Але в новому році, коли грандіозний тур співачки в честь 50-річчя залишився позаду, вона зможе зосередитися на особистому житті.