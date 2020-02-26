Це буде велике свято: Наталія Водянова розкрила подробиці майбутнього весілля з Антуаном Арно

Наталя Водянова, яка стала героїнею березневого іспанського ELLE, поділилася новими кадрами зі зйомки для глянцю. Зірка продемонструвала не тільки знакові речі з колекцій весняно-зимового сезону, але і своє розкішне тіло. Так, вона красується в ультракоротких шортах, облягаючих джинсах, міні-сукнях та інших новинках.

Наталія для березневого ELLE (фото: elle.com/es)

В ексклюзивному інтерв'ю Наталія розповіла про власну філософію, роботу свого фонду «Оголені серця», сім'ю та секрети догляду за собою.

«Для мене все зводиться до того, щоб цінувати сьогодення і насолоджуватися кожним моментом. Я надзвичайно вдячна світу моди за все, що він дав мені, а також за те, що підтримав мене в моїй благодійності... Я завжди жила на повній швидкості (сміється). Я дуже рано почала працювати у світі моди, дуже скоро стала мамою, і навіть коли я була дитиною, все йшло дуже швидко. Я завжди брала на себе багато обов'язків, і тільки зараз у мене виникає відчуття, що мені слід більше розслаблятися. Мені потрібно більше часу і більше турботи про себе».

Водянова в новій зйомці (фото: elle.com/es)

Не змогли обійти стороною редактора журналу і тему особистого життя. Наталя з задоволенням відповіла на багато запитань про свого майбутнього чоловіка. Так, Водянова зізналася, що у них в сім'ї використовують відразу декілька мов. «Обіди вдома дуже веселі, на них говорять на трьох мовах. Ми повинні бути дуже уважні! Я говорю з дітьми по-російськи, Антуан по-французьки чи по-англійськи, а між нами ми говоримо по-англійськи», – сміється Наталія.

Наталія похвалилася стрункою фігурою (фото: elle.com/es)

Також Наталя розповіла, як отримала пропозицію руки і серця. «Він зробив пропозицію майже рік тому, якраз на мій день народження... З настанням 2020-го року прийшов час повідомити про це». Подробиці майбутнього торжества вона також розкрила. «Ми дуже скоро одружимося, і це буде велике свято для близько 300 гостей. Хоча я скажу вам, що у Франції вони звикли до більш численним весіль, тому знайдуться люди, які думають, що це інтимно (сміється)».