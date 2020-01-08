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Сімейне гніздечко: Наталя Водянова показала новий будинок з Антуаном Арно

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2020 - 18:31
Сімейне гніздечко: Наталя Водянова показала новий будинок з Антуаном Арно
Наталя Водянова з чоловіком (фото: instagram.com/natasupernova)

Зірка розповіла про різдвяне диво

Наталя Водянова, вічно зайнята робочими проектами, нарешті всерйоз узялася за особисте життя. Напередодні Нового року 37-річна знаменитість повідомила шанувальникам радісну звістку: незабаром вона та її коханий Антуан Арно одружаться. Модель встигла похвалитися обручкою з великим каменем і прийняти привітання від прихильників та друзів. А вчора, 7 січня, вирішила показати і новий будинок, куди вся сім'я вже перебралася.

Сімейне гніздечко: Наталя Водянова показала новий будинок з Антуаном АрноНовий будинок Водянової і Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Зробити це Наталя вирішила у звичній їй манері, що надихає. Модель і мати 5-х дітей показала розкішну ялинку і розповіла незвичайну історію. «Різдвяне диво якраз співпало з нашим переїздом в новий будинок. В ялинці зовсім випадково виявилося гніздечко, і я вірю, воно віщує все хороше, що станеться в НАШОМУ сімейному гніздечку. Бажаємо всім Різдвяних чудес, міцного здоров'я, щастя і любові», – написала зірка.

Сімейне гніздечко: Наталя Водянова показала новий будинок з Антуаном АрноСімейне гніздечко: Наталя Водянова показала новий будинок з Антуаном АрноУ ялинці модель знайшла гніздечко (фото: instagram.com/natasupernova)

Ялинку вони прикрасили з оглядкою на майбутнє свято – Наталія крупним планом показала іграшку у вигляді пари молодят на весільній машині. А в знайдене гніздечко Водянова помістила пташку. Цікаво, що на фото знову позує старший з синів, народжених від Антуана Арно – Максим. Нагадаємо, нещодавно Наталка показала масу фото з поїздки з сином.

Сімейне гніздечко: Наталя Водянова показала новий будинок з Антуаном АрноСімейне гніздечко: Наталя Водянова показала новий будинок з Антуаном АрноСтарші діти Водянової вирушили до батька (фото: instagram.com/lucas_portman)

Решту дітей модель давно не показувала. На новорічні свята старші з них – Лукас, Нева і Віктор – вирушили на канікули до свого батька, Джастіна Портмана. Як відомо, він у відмінних відносинах як з Наталею, і часто бачиться з дітьми. Сам він щасливий в новому шлюбі і влітку минулого року знову став батьком.

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