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Яка була, така і залишилася: 37-річна Наталія Водянова підкорила мережу незвичайною стрункістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.02.2020 - 18:44
Яка була, така і залишилася: 37-річна Наталія Водянова підкорила мережу незвичайною стрункістю
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Мати 5-х дітей все так само струнка!

Наталя Водянова – знаменита модель, активістка, філантроп, а ще – любляча дружина і мама п'ятьох дітей. Останній пункт особливо захоплює мережу, коли Наталя публікує чергове фото в своєму мікроблозі. Так сталося і з новим знімком зірки.

Яка була, така і залишилася: 37-річна Наталія Водянова підкорила мережу незвичайною стрункістюНаталя Водянова з подругою (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова показала кадр з гірськолижного курорту – разом з подругою вона позує на фоні мальовничого пейзажу Гштада. "Прекрасний Гштаад і моя валентинка Тамар Манукян. Спасибі за те, що у мене з Максимом дуже приємний відпочинок", – написала Наталя. Сина на фото немає, зате сама Водянова постала у всій красі.

Дівчина для катання на лижах вибрала вузькі чорні брюки, коротку зелену курточку, а також чорний шарф. Чи потрібно говорити, що нескінченні стрункі ноги Наталі і спокусливі вигини її фігури не залишили мережу байдужою? Шанувальники не можуть повірити, що матір п'ятьох дітей може бути такою стрункою і виглядати, немов на початку шляху. Буквально за перші півгодини вони засипали Водянову приємними словами:

  • Наталя, так приємно дивитися на ваші фото, ви не просто красуня і розумниця, але і дуже світла і добра людина, який допомагає дуже багатьом... Дай Бог Вам здоров'я і вашим близьким!
  • Яка була красуня, така і залишилася
  • Ви обидві такі красуні
  • Ноги!
  • Ідеально

Яка була, така і залишилася: 37-річна Наталія Водянова підкорила мережу незвичайною стрункістюЯка була, така і залишилася: 37-річна Наталія Водянова підкорила мережу незвичайною стрункістюЯка була, така і залишилася: 37-річна Наталія Водянова підкорила мережу незвичайною стрункістю

Коментарі до посту Наталії (фото: прітнскрін instagram.com/natasupernova)

Яка була, така і залишилася: 37-річна Наталія Водянова підкорила мережу незвичайною стрункістюНаталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, Наталія Водянова виховує 5 дітей. 18-річний Лукас, 13-річна Нева і 12-річний Віктор народилися в першому шлюбі супермоделі – з британським лордом Джастіном Портманом.

Незабаром після розлучення Наталя познайомилася зі своїм нинішнім коханим і майбутнім чоловіком – французьким бізнесменом Антуаном Арно. В цьому союзі на світ з'явилися ще два сина знаменитої красуні: 5-річний Максим, про якого йде мова вище, а також 3-річний Роман. До речі, остання дитина народилася в один день зі своїм татом, так що їх день народження зазвичай відзначається з подвійним розмахом.

У "зефірному" костюмі та чорних кедах: Наталія Водянова похвалилася стрункою фігурою в незвичайному вбранні У чому сила, сестра? Зірки демонструють, як стильно поєднувати речі "з чоловічого плеча"
Новини України Наталія Водянова
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