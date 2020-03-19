Це бомба: Лілія Ребрик з чоловіком підкорили запальним танцем на дачі

Ведуча оголосила танцювальний флешмоб
Лілія Ребрик коротає час на дачі у сімейному колі – разом з доньками Поліною і Діаною і чоловіком Андрієм Диким їм не нудно і завжди є, чим зайнятися. Наприклад, творчістю! Так, Лілія похвалилася милою шпаківнею, яку вони з донькою спорудили, а дівчинка ще й розмалювала її вручну. А от з чоловіком у ведучої інші активності – пара танцет на свіжому повітрі і заряджає позитивом шанувальників.
Теледіва опублікувала відео свого запального танцю з коханим, а також потішила реакцією молодшої дочки Поліни, яка з захопленням "коментувала" дії батьків.
"Ловіть порцію позитиву від #дикасімейка", – написала ведуча і запропонувала долучитися до власного флешмобу під хештегом #карантиннітанці.
Ведуча ділитися хроніками свого дачного життя і закликає шанувальників спілкуватися за допомогою Інтернету.
"Карантин вніс корективи в наше життя і плани. Тому інтернет - зараз чудова альтернатива живому спілкуванню. Пишіть, що вам цікаво, давно не спілкувалися на корисні тими (все про роботу та про роботу). Готова відповідати, а на найцікавіші запитання - робитиму пости з відповідями", – пообіцяла вона.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Запальний танець Лілії та Андрія не залишив байдужими шанувальників теледіви, які в черговий раз захоплювалися ефектною і талановитою парою.
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Раніше Лілія Ребрик з чоловіком і донькою Діаною захопили танцювальним номером і підкорили злагодженістю рухів.