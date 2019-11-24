"Ця любов безмежна!" MONATIK зворушив ніжністю з дружиною в США

Дмитро Монатік, він же MONATIK, разом з дружиною Іриною і своїм творчим колективом гастролює по США. Незважаючи на щільний концертний графік, художник вдається поєднати роботу і відпочинок, насолодитися місцевими красунями і провести час з коханою жінкою. Друга половинка співачка радує аудиторія пляжними знімками, демонструючи апетитні форми, а ось спільних фото у пари не так багато, тому для шанувальників співака такі кадри – на вагу золота. Ірина опублікувала в Instagram одночасно веселе і повне ніжності фото з чоловіком.

Пара зробила спільний кадр на набережній Санта-Моніки. Усміхнена Ірина позує в яскравій сукні-сорочці у вертикальну смужку, зручних кросівках і сумкою через плече. Дмитро сів поруч з дружиною і обійняв її за коліно, притулившись головою. Він одягнений максимально зручно, але стильно – джинсова світла сорочка, "рвані" на колінах чорні джинси, кросівки і рюкзак за плечима.

"Вже і не віриться, що бачили цю красу своїми очима. Тільки подивіться, які заходи в Санта - Моніці. Дуже рекомендую, при першій можливості, з найближчими, обов'язково приїхати і милуватися. А ми летимо далі. Сьогодні Чикаго. Радує, що з кожним днем все ближче до дому. Скучили до неможливості", - написала Ірина. Шанувальники відразу ж припустили, що їй дуже кортить обійняти і поцілувати синів.

Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/irinamonatik)

Коментатори не змогли пройти повз душевного фото зіркової пари. Вони в черговий раз захоплювалися теплими і трепетними стосунками між Іриною і Дмитром.

Які ви прекрасні

Які ж ви круті

Сильно красиві

Ви просто супер

Лапусики

Які ви красиві

Які ви душевні

Шикарно

Найкращі

Боже, які ви милі. Ця любов безмежна. Ви - муза генія. Шаную вас та вашого чоловіка - ви неймовірні

Скріншот коментарів

Раніше Дмитро Монатік з дружиною Іриною повеселилися під час відвідування Діснейленду.