Сім'я на стилі: MONATIK зводив дружину в "найщасливіше місце на землі"

Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Щаслива парочка повеселилася в Діснейленді

MONATIK (Дмитро Монатік) намагається поменше показувати своє особисте життя - лише останнім часом в його Instagram-акаунті стали з'являтися рідкісні фото з дружиною Іриною Демічевою та їх синами Данилом і Платоном. При цьому обличчя хлопчиків артист, як і раніше приховує, публікуючи лише кадри зі спини. Зараз музикант разом зі своєю командою і коханою дружиною знаходиться в США, де встигає поєднувати роботу і відпочинок.

Так, Монатік зводив дружину в веселе і щасливе місце - Діснейленд в сонячній Каліфорнії. На своїй сторінці він поділився яскравим і колоритним фото, на якому вони з Іриною позують в обнімку на тлі однієї з конструкцій парку атракціонів. При цьому сімейство вибрало однакові ефектні вбрання - штани та сорочку в червоно-чорну клітку. Дмитро підвернув штанини, зробивши таким чином зі своїх штанів капрі.

"DisneyLand- найщасливіше місце на землі. Так говорив Уолт Дісней. Якби не космічні черги, так і було б. Майже як вдома", - поділився музикант.

Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

У коментарях користувачі мережі розчулюються чарівною парою, а також захоплюються їхнім стильним парним луком.

Чіткі прикиди

Які чудові

Яскраві, і найулюбленіші

вся родина на стилі

уххх... Гарні і чудові!!!

Ух ти які красунчики, в клітинку

Вауууу які гарні, запальні і очароватильные

Красунчики

Вау, нарешті фото з дружиною )

Хлопчик і дівчинка в клітинку)))

Хочу таку любов. Щоб раз і назавжди

Які класні

Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, раніше MONATIK зачарував трепетним знімком з синами у Відні.