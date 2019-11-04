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"Приклад для всіх": MONATIK зачарував рідкісним сонячним фото з дружиною в США

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.11.2019 - 10:28
"Приклад для всіх": MONATIK зачарував рідкісним сонячним фото з дружиною в США
Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Співак прогулявся по Лос-Анджелесу

MONATIK (Дмитро Монатік) рідко публікує фото з дружиною Іриною Демічевою і двома синами - Данею і Платоном. Співак із задоволенням вивчаємо разом з сім'єю красоти по всьому світу – він зізнається, що мріє показати хлопчикам головні визначні пам'ятки Європи і не тільки. Правда, показувати обличчя синів Дмитро не поспішає – він хоче, щоб Данила і Платон самі заявили про своє бажання представитися публіці. Так, співак з дружиною і творчою командою відправився в США, де зробив зворушливий знімок з Іриною в сонячному Лос-Анджелесі. Ідентичні кадри з'явилися на сторінках артиста і його дружини в Instagram.

На оригінальному фото Дмитро визирає з-за спини Ірини, а вона робить фото в дзеркалі, променисто посміхаючись в камеру.

В якості підпису співак вирішив залишити романтичні рядки-хештеги з пісні "Мудрі дерева": "Тихо шепотіти її волосся, вплітати білі смуги".

&quot;Приклад для всіх&quot;: MONATIK зачарував рідкісним сонячним фото з дружиною в США

Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Шанувальники співака були розчулені душевним знімом щасливої пари. Вони написали чимало теплих слів на адресу зіркової сім'ї.

  • Сильно гарна
  • Щастя вам
  • Найулюбленіші
  • Дмитро, Ви і Ваша сім'я - просто приклад для всіх. Завжди дуже тепло після прочитання віршів адресованих Вашій дружині. Ваша сім'я – вічність
  • Які ж ви класні! Обожнюю вашу родину!
  • Як це мило
  • Круте фото

Скріншот коментарів

Ірина не втрималася і опублікувала кілька мальовничих фото з США. Зокрема, на одному зі знімків співак з другою половинкою і своєю творчою командою позує за столиком в місцевому ресторані Санта-Моніки.

&quot;Приклад для всіх&quot;: MONATIK зачарував рідкісним сонячним фото з дружиною в США

&quot;Приклад для всіх&quot;: MONATIK зачарував рідкісним сонячним фото з дружиною в США

&quot;Приклад для всіх&quot;: MONATIK зачарував рідкісним сонячним фото з дружиною в США

Дмитро Монатік з дружиною Іриною і друзями в США (фото: instagram.com/monatik_official)

До речі, MONATIK зачарував трепетним знімком з синами у Відні.

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