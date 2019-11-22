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Афродіта: дружина MONATIK'а похвалилася фігурою в купальнику на пляжі Майамі

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.11.2019 - 13:27
Афродіта: дружина MONATIK'а похвалилася фігурою в купальнику на пляжі Майамі
Фото: Ірина Монатік (instagram.com/irinamonatik)

Разом з чоловіком Ірина подорожує по США

Український артист Дмитро Монатік, більш відомий як MONATIK, зараз разом з дружиною Іриною і творчою командою подорожує по США, поєднуючи роботу і відпочинок. Він намагається не надто афішувати своє особисте життя, проте іноді все ж ділиться милими знімками в мережі. Так, співак показав барвистий знімок з дружиною з "найщасливішого місця на Землі" - Діснейленду. А зараз вони перебували в Майамі, і Ірина не упустила випадку поніжитися на пляжі біля океану.

На своїй сторінці в Instagram, на якій, до речі, нещодавно вона змінила своє дівоче прізвище Демічева на Монатік, дівчина поділилася атмосферним фото. Вона позує на білосніжному піску в роздільному чорному купальнику з високою талією, демонструючи струнку фігуру. Дружина артиста запустила руку у волосся і задумливо дивиться вдалину. Кадр вийшов неймовірно яскравим і красивим!

"Маямі, до швидких зустрічей", - підписала фото Ірина.

Афродіта: дружина MONATIK'а похвалилася фігурою в купальнику на пляжі Майамі

Фото: Ірина Монатік (instagram.com/irinamonatik)

У коментарях користувачі мережі відразу ж почали обсипати її компліментами, захоплюючись її фігурою і красою.

  • Неземна!!!!
  • Дуже ГАРНИЙ кадр!
  • Иришааааа, вогняна русалонька
  • Красавиця
  • Яка ж там краса
  • Вах яка гаряча дівчина, побачивши тебе, все тане температура зростає зростає зростає
  • Сильно гарна
  • неймовірна
  • Красуня
  • Шикарна
  • Афродіта!!

Афродіта: дружина MONATIK'а похвалилася фігурою в купальнику на пляжі Майамі

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, раніше MONATIK зачарував трепетним знімком з синами у Відні.

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