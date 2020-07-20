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Юна красуня: 15-річна дочка Полякової підкорила фігурою в купальнику

Понеділок 20 липня 2020 11:33
Юна красуня: 15-річна дочка Полякової підкорила фігурою в купальнику
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Маша поділилася атмосферним літнім кадром

Старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша наступає своїй зірковій мамі на п'яти - дівчина пробує свої сили в модельному бізнесі і вокалі, а також успішно веде свій блог. Юна красуня із задоволенням ділиться в мережі яскравими фото і показує, як вона проводить літо.

Так, Маша опублікувала атмосферний кадр, на якому зображена в червоному з бежевими вставками купальнику. Вона сидить у плетеному кріслі-шезлонгу і задумливо дивиться на камеру, а гра світла і тіні створює химерний малюнок на її тілі.

У підписі до публікації дівчина поділилася своїми думками про дружбу.

Маша Полякова показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Стільки всього змінилося за цей карантин , багато людей змінилися і залишилися тільки справжні друзі, бажаю щоб у вас було багато вірних друзів", - написала Полякова-молодша.

Першою серед коментаторів виявилася знаменита мама Марії. Під фото дочки співачка зазначила, що та "Красива, як сонце". Фолловери юної блогерши погодилися з артисткою і залишили дівчині багато компліментів.

  • Красуня
  • Красуня
  • божееее
  • Вся в матір
  • Афигенная
  • Дуууууже гарно
  • Мила
  • Чудово виглядаєш
  • Машенька, багато вірних,справжніх друзів не буває. Добре, коли є хоч один такий. А найбільший друг - це мама.
  • Дуже гарна
  • Богиня наша, люблю ти принадність
  • У тебе дуже миле вираз обличчя

Юна красуня: 15-річна дочка Полякової підкорила фігурою в купальнику

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше старша дочка Олі Полякової 15-річна Маша показала плоский животик в короткому топі.

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