З яскравим макіяжем і масивними ланцюгами: дочка Полякової підкорила зухвалим модельним образом

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

15-річна Маша професійно позувала перед объектвом фотографа

Машу Полякову вважають копією знаменитої мами Олі Полякової. Дівчинка успадкували від співачки зовнішність і високий зріст, вона пробує свої сили в модельному бізнесі, має досвід роботи на подіумі і зйомках, а також мріє пов'язати своє життя з шоу-бізнесом. Так, 15-річна красуня показала ефектний фотосет з екстравагантним макіяжем і прикрасами.

На фото дочка "Королеви ночі" позує в короткій чорній спідниці, майці з бретелями-ланцюгами і білій сорочці з коротким рукавом. В якості прикрас вона обрала масивний ланцюг, оздоблений камінням. Окремо варто сказати про оригінальний макіяж юної моделі – широкі, розмашисті стрілки і насичені зелені тіні на внутрішньому куточку ока.

Маша приймає ефектні пози перед об'єктивом фотографа, а зйомки проходять з різних ракурсів.

Маша Полякова показала ефектний фотосет в сміливому образі (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дівчини не втрималися і залишили компліменти для неї в коментарях.

Ти зірка

Машенька, ти просто космос!

Фотографії бомба, вся в маму красуню

Ти шикарна дівчинка!

Красива

Ти просто бомба

Ви прекрасні

Суперова

Скріншот коментарів

До речі, Маша Полякова показала ногу в гіпсі і розповіла, як отримала травму під час романтичного побачення з коханим по імені Андрій. Також вона вперше засвітила обличчя бойфренда, адже раніше ховала його від шанувальників.