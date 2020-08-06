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З яскравим макіяжем і масивними ланцюгами: дочка Полякової підкорила зухвалим модельним образом

Четвер 06 серпня 2020 11:38
З яскравим макіяжем і масивними ланцюгами: дочка Полякової підкорила зухвалим модельним образом
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Ольвія Агаркова

15-річна Маша професійно позувала перед объектвом фотографа

Машу Полякову вважають копією знаменитої мами Олі Полякової. Дівчинка успадкували від співачки зовнішність і високий зріст, вона пробує свої сили в модельному бізнесі, має досвід роботи на подіумі і зйомках, а також мріє пов'язати своє життя з шоу-бізнесом. Так, 15-річна красуня показала ефектний фотосет з екстравагантним макіяжем і прикрасами.

На фото дочка "Королеви ночі" позує в короткій чорній спідниці, майці з бретелями-ланцюгами і білій сорочці з коротким рукавом. В якості прикрас вона обрала масивний ланцюг, оздоблений камінням. Окремо варто сказати про оригінальний макіяж юної моделі – широкі, розмашисті стрілки і насичені зелені тіні на внутрішньому куточку ока.

Маша приймає ефектні пози перед об'єктивом фотографа, а зйомки проходять з різних ракурсів.

З яскравим макіяжем і масивними ланцюгами: дочка Полякової підкорила зухвалим модельним образом

З яскравим макіяжем і масивними ланцюгами: дочка Полякової підкорила зухвалим модельним образом

З яскравим макіяжем і масивними ланцюгами: дочка Полякової підкорила зухвалим модельним образом

Маша Полякова показала ефектний фотосет в сміливому образі (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дівчини не втрималися і залишили компліменти для неї в коментарях.

  • Ти зірка
  • Машенька, ти просто космос!
  • Фотографії бомба, вся в маму красуню
  • Ти шикарна дівчинка!
  • Красива
  • Ти просто бомба
  • Ви прекрасні
  • Суперова

Скріншот коментарів

До речі, Маша Полякова показала ногу в гіпсі і розповіла, як отримала травму під час романтичного побачення з коханим по імені Андрій. Також вона вперше засвітила обличчя бойфренда, адже раніше ховала його від шанувальників.

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Новини України Маша Полякова
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